Вся жизнь в одной башне: почему жители этого города никогда не уезжают и что они прячут от внешнего мира

Небольшой городок Уиттиер, расположенный в южной части Аляски, внешне мало отличается от других местных поселений — он красив, холоден и в высшей степени уединён.
Однако Уиттиер хранит поразительную тайну: все его жители — около 300 человек — проживают в одной-единственной четырнадцатиэтажке.
Этот дом, именуемый «Башней Бегич», по сути является самодостаточным мини-городом, обладающим всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой.
Рождение военного форпоста
История этого вертикального поселения началась в 1943 году, когда американские военные выбрали это место для создания секретного военного лагеря.
Расположение оказалось стратегически важным: местный морской порт никогда не замерзает, а окружающие горы обеспечивали превосходную естественную защиту.
Связь с внешним миром обеспечил искусственный тоннель Антона Андерсона, проложенный через гору Меинард. Длина этого тоннеля — почти четыре километра, и он до сих пор остается единственной наземной дорогой в Уиттиер.
После завершения Второй мировой войны военные построили две высотки, предназначенные для проживания семей и холостых армейцев. Однако природные катаклизмы внесли свои коррективы в планы.
В 1946 году Великое Аляскинское землетрясение вызвало разрушительное цунами, которое практически полностью уничтожило одно из зданий, унеся жизни 13 человек.
К 1960-м годам американские военные покинули город, оставив местное население.
Жизнь после военных: инфраструктура в небоскребе
Оставшиеся жители Уиттиера — преимущественно портовые работники и их семьи — приняли решение адаптировать единственное уцелевшее жилое здание под свои нужды.
Сохранившийся комплекс «Башни Бегич» был полностью переоборудован, превратившись в компактный центр жизни.
Сегодня в стенах высотки расположены:
- 150 жилых квартир;
- Полноценная школа;
- Отделение полиции и медицинское отделение;
- Два продуктовых магазина;
- Отель для туристов;
- Прачечная и даже церковь.
К скромным, но функциональным условиям проживания добавляется суровый климат Аляски: зимой высота снежного покрова может достигать нескольких метров, порывы ветра фиксировались на уровне 100 километров в час, а лето часто сопровождается дождями.
Феномен самодостаточности и единства
Сегодня в Уиттиере официально проживают 377 человек. На вопрос о причинах столь необычного уединения есть простой ответ: такого самодостаточного и изолированного города в мире больше не найти.
Жители дома ощущают себя поистине единой семьей. Основа экономики города — порт, через который осуществляется продажа товаров и прибывают туристы. В качестве дополнительного промысла местное население занимается рыболовством.
Это уникальное вертикальное сообщество, где каждый сосед знает другого, продолжает процветать в объятиях аляскинской дикой природы.
