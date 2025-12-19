Вся жизнь в одной башне: почему жители этого города никогда не уезжают и что они прячут от внешнего мира

Кто и зачем создал вертикальный город?

Небольшой городок Уиттиер, расположенный в южной части Аляски, внешне мало отличается от других местных поселений — он красив, холоден и в высшей степени уединён.

Однако Уиттиер хранит поразительную тайну: все его жители — около 300 человек — проживают в одной-единственной четырнадцатиэтажке.

Этот дом, именуемый «Башней Бегич», по сути является самодостаточным мини-городом, обладающим всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой.

Рождение военного форпоста

История этого вертикального поселения началась в 1943 году, когда американские военные выбрали это место для создания секретного военного лагеря.

Расположение оказалось стратегически важным: местный морской порт никогда не замерзает, а окружающие горы обеспечивали превосходную естественную защиту.

Связь с внешним миром обеспечил искусственный тоннель Антона Андерсона, проложенный через гору Меинард. Длина этого тоннеля — почти четыре километра, и он до сих пор остается единственной наземной дорогой в Уиттиер.

После завершения Второй мировой войны военные построили две высотки, предназначенные для проживания семей и холостых армейцев. Однако природные катаклизмы внесли свои коррективы в планы.

В 1946 году Великое Аляскинское землетрясение вызвало разрушительное цунами, которое практически полностью уничтожило одно из зданий, унеся жизни 13 человек.

К 1960-м годам американские военные покинули город, оставив местное население.

Жизнь после военных: инфраструктура в небоскребе

Оставшиеся жители Уиттиера — преимущественно портовые работники и их семьи — приняли решение адаптировать единственное уцелевшее жилое здание под свои нужды.

Сохранившийся комплекс «Башни Бегич» был полностью переоборудован, превратившись в компактный центр жизни.

Сегодня в стенах высотки расположены:

150 жилых квартир;

Полноценная школа;

Отделение полиции и медицинское отделение;

Два продуктовых магазина;

Отель для туристов;

Прачечная и даже церковь.

К скромным, но функциональным условиям проживания добавляется суровый климат Аляски: зимой высота снежного покрова может достигать нескольких метров, порывы ветра фиксировались на уровне 100 километров в час, а лето часто сопровождается дождями.

Феномен самодостаточности и единства

Сегодня в Уиттиере официально проживают 377 человек. На вопрос о причинах столь необычного уединения есть простой ответ: такого самодостаточного и изолированного города в мире больше не найти.

Жители дома ощущают себя поистине единой семьей. Основа экономики города — порт, через который осуществляется продажа товаров и прибывают туристы. В качестве дополнительного промысла местное население занимается рыболовством.

Это уникальное вертикальное сообщество, где каждый сосед знает другого, продолжает процветать в объятиях аляскинской дикой природы.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.