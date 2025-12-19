Когда праздник в тягость: треть россиян ходят на корпоратив без желания

Около 28% работников положительно относятся к внутренним корпоративным мероприятиям и ожидают их проведения.

Согласно результатам опроса, почти треть россиян относится к корпоративным праздникам с умеренным одобрением. Такие выводы сделали специалисты в ходе исследования, проведённого совместно «Ромир» и одной из крупных торговых сетей, сообщает ТАСС.

Около 33% участников опроса ответили, что скорее положительно настроены к подобным мероприятиям.

Более четверти россиян (28%) отметили, что с удовольствием ждут и любят корпоративы.

Среди женщин таких ожидающих значительно больше — каждую третью представительницу женского коллектива можно отнести к ожидающим, тогда как среди мужчин этот показатель составляет лишь 17%.

В то же время 16% респондентов выразили равнодушие: они посещают корпоративные вечера только при необходимости.

Среди опрошенных 12% заявили, что принципиально не бывают на новогодних собраниях с коллегами. В числе тех, кому подобные праздники совершенно не нравятся, оказалось 8%.

Есть и те, кто предпочитает ограничиться кратким визитом — таких оказалось 4%.

Исходя из опроса, 45% считают участие в корпоративе хорошей возможностью для отдыха и развлечения.

Женщины отдают предпочтение этому мотиву чаще мужчин (52% против 35%). Вместе с тем, почти треть всех респондентов (31%) воспринимает корпоративы как способ поддержать тёплые отношения в коллективе и пообщаться с коллегами вне рабочих стен.

