Внутри ресторана, где снимали «Бандитский Петербург»: узнайте, что осталось от корабля «Антибиотика»

На Петровской набережной в Петербурге стоит судно, которое интригует прохожих своим монументальным видом.

Это корабль «Благодать» — не просто декорация, а отсылка к самому мощному линкору своего времени, созданному по воле императора Павла I.

Рождение самого грозного гиганта

История оригинала поражает воображение. Линейный корабль «Благодать» был 130-пушечным чудом, заложенным в Санкт-Петербургском адмиралтействе 25 февраля (8 марта) 1799 года и спущенным на воду в присутствии Павла I 2 (14 августа) 1800 года.

Он стал первым в России и вторым в мире по огневой мощи, уступая лишь испанскому гиганту «Сантисима Тринидад». Автор проекта — А.С. Катасонов.

“После гибели испанского линкора (1805 год) и до 1814 года (списания «Благодати») наш корабль был самым мощным в мире”.

Стоимость этого исполина оценили в 500 000 рублей серебром. Первыми капитанами судна были князь Д.С. Трубецкой, а затем прославленный И.Ф. Крузенштерн.

Неудачный спуск и дар “Благодати”

Спуск на воду корабля не обошелся без курьезов и гнева монарха. Судно застряло на стапеле. По преданию, кто-то из присутствующих тут же сочинил едкую эпиграмму:

“Все противится уроду, “Благодать” не лезет в воду”.

Эти стихи, как говорят, были незамедлительно помещены в ботфорт Павла I. Завершить спуск удалось лишь благодаря системе блоков, разработанной гениальным И.П. Кулибиным.

Само название корабля не случайно. Оно происходит от имени большой любви Павла I — Анны Лопухиной-Гагариной.

Лингвистически, корень «חן» в имени Анна, согласно словарям древнееврейского языка, переводится как favour, grace — то есть «благосклонность, благоволение», что и дало кораблю имя «Благодать».

Служба и забвение

Линкор исправно служил на Балтике, участвовал в походах на Борнхольм, перевозил войска во время войн с Францией и действовал против шведского и английского флотов.

После более чем четырнадцати лет службы, в 1814 году, корабль был разобран в Кронштадте.

Второе рождение на финском остове

Нынешняя «Благодать» — это история реинкарнации. Изначально, в 1999 году, на этом месте установили копию трехпалубного торгового судна «Святой апостол Павел», которое с 1960 года служило на Ладоге.

Именно на этом судне, переименованном во фрегат “Флагман”, снимали популярный сериал “Бандитский Петербург”, где Виктор Павлович Говоров, он же Антибиотик, трапезничал.

Однако в 2005 году фрегат убрали, а позже, в 2009 году, переместили в Великий Новгород.

На освободившемся месте, используя остов финской баржи ЛС-4473 1956 года выпуска, построили новый ресторан-дебаркадер, который стилизовали под знаменитый линейный корабль.

Гастрономическое приобщение к истории

Посещение ресторана, занимающего большую часть помещений, не бесплатное, и цены здесь высокие. Как отмечает посетитель:

“Один раз живём!”.

Это стало поводом посетить заведение, где, помимо ресторана, разместился «Музей морских узлов». Интерьеры парадного входа могут напомнить залы знаменитого «Титаника».

Обстановка внутри понравилась — много света, просторное помещение и “прекрасная спокойная иностранная музыка (классика зарубежных хитов и не только)”.

Самым дорогим угощением стал чай необычного фиолетового цвета. Тем не менее, несмотря на чек, “приятные впечатления получены. Плюс мы приобщились к истории. А это всё не зря!”

