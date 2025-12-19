Когда знак врет: как частные компании «выдумывали» улицы Петербурга

За что сражались чиновники, пока водители сходили с ума от путаницы?

Пространство вокруг Санкт-Петербурга и в самой Северной столице изобилует неточностями на дорожных знаках.

Ошибки и опечатки в названиях улиц и населенных пунктов — явление настолько распространенное, что пришлось начать масштабную кампанию по их исправлению.

Неудивительно, что неточности возникают, ведь часть указателей устанавливается не государственными органами, а частными компаниями — владельцами придорожных заведений.

Так, под официальным знаком может появиться желтая табличка с рекламой и стрелкой, искажающей реальность.

Улицы-призраки и “уменьшенные” проспекты

Прежде всего, неточности касались написания улиц. Приводятся примеры, демонстрирующие абсурдность ситуации: в Сергиеве знак “уменьшал” длину проспекта Ленина участком от Андреевской улицы до Волхонского шоссе.

В Репино была “выдумана” несуществующая топонимическая единица — “3-й Балтийский переулок”, тогда как официально существовали только первый и второй.

Более курьезным стало искажение на Петроградской стороне, где часть Малого проспекта по какой-то причине “включалась” в состав Малой Разночинной улицы.

Борьба за официальные названия: Петергоф против Петродворца

Были исправлены и более существенные ошибки, касающиеся названий целых населенных пунктов и местностей. В течение последних лет удалось унифицировать обозначения на ключевых магистралях.

Так, на КАД теперь повсеместно используется «Сергиево», а не «Володарский». На въезде в Петергоф окончательно закрепилось наименование «Петергоф», вытеснив устаревшее «Петродворец».

На Соболевской дороге установлены указатели с верным названием «Александровская», а не «Пушкин».

Более того, были установлены знаки «Начало населенного пункта», четко разграничившие Тярлево и Нововесь, которые до этого ошибочно “входили” в состав Пушкина.

Районные недоразумения: Кузьмолово против Кузьмоловского

Исправления затронули и территорию Ленинградской области. В частности, при въезде в поселок Кузьмоловский Всеволожского района на знаках фигурировало название Кузьмолово — “хотя Кузьмоловский и Кузьмолово — два разных населенных пункта”.

Аналогичная ситуация с опечаткой была выявлена в деревне Корабсельки того же района — на знаках она писалась как “Карабсельки”.

Отдельного внимания заслужила деревня Глинка Тосненского района, которую по ошибке именовали во множественном числе — «Глинки».

Признавая, что “сами жители тоже порой говорят про «дачу в Глинках», да и на карте 1885 года можно встретить подпись «Глинки»”, сейчас официально закреплен единственно верный вариант — Глинка.

Соответственно, на знаках приводятся верные топонимы: Кузьмоловский, Корабсельки и Глинка.

Текущие задачи: от Невской Зари до Бабино

Несмотря на проделанную работу, ошибки все еще встречаются на областных дорогах. Например, при въезде в поселок Красная Заря Всеволожского района знаки ошибочно называют его несуществующим “Невским Лесопарком”.

На трассе, связывающей Всеволожск с поселком имени Свердлова, присутствует табличка «Красная Звезда».

Этот населенный пункт действительно существовал, но с 1980 года он включен в границы поселка имени Свердлова и является его микрорайоном, поэтому логичным было бы указание “Поселок имени Свердлова”.

К счастью, на Мурманском шоссе, где ранее тоже фигурировала упраздненная Красная Звезда, знаки уже заменили.

В Гатчинском округе существует проблема с деревней Старые Низковицы — на шоссе она “потеряла первую часть и превратилась просто в Низковицы”.

Это создает путаницу, поскольку в паре километров севернее расположена деревня Новые Низковицы.

ГБУ «Управление автомобильных дорог Ленинградской области» пообещало, что “при актуализации проекта организации дорожного движения… проектная организация учтет новые дорожные знаки населенных пунктов Старые Низковицы и Красная Заря”.

На автодороге «Нарва» деревня Большое Тешково Волосовского района наименована усеченно — Тешково.

Управление «Северо-Запад» Росавтодора заявило, что “решение о необходимости замены дорожных знаков будет принято на основании ответа администрации [Волосовского района]”.

Там же упомянули, что аналогичные обращения направлялись в Тосненский район относительно ошибок на трассе Петербург — Москва.

Например, в поселке Рябово у Березовой аллеи указатели гласили «ул. Березовая аллея», хотя реестр требует написания “Березовая аллея” — без слова “улица”.

В поселке Бабино с обеих сторон установлены знаки “Бабино-II”. Это дополнение, вероятно, появилось для отличия от соседней деревни Бабино, но созданный квазитопоним вводит водителей в заблуждение.

В ответ на обращения администраций, подрядной организации дано указание заменить информацию — “На текущий момент работы находятся в реализации”.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.