Это не повод для паники: почему 22 декабря в Ленобласти завоют сирены

Опубликовано: 18 декабря 2025 08:37
Global Look Press / Alexander Legky

Власти обратились к жителям и гостям региона с просьбой сохранять спокойствие.

В понедельник, 22 декабря, на территории Ленинградской области с 10:00 до 12:00 состоится аудит работоспособности системы, предназначенной для информирования граждан о возможных чрезвычайных происшествиях.

Согласно сведениям областной администрации, проверка предусматривает использование телевизионных и радиосетей, а также включает запуск сирен и громкоговорителей.

Отдельно уточняется, что на телеканалах с 10:43 до 10:44 будет показан короткий видеоролик, необходимый для проверки связи — его продолжительность не превысит одной минуты.

Власти обращаются к жителям и гостям региона с просьбой сохранять спокойствие во время проведения данных мероприятий.

Схожие испытания функционирования системы оповещения последний раз проходили 1 октября в Санкт-Петербурге.

Автор:
Юлия Аликова
Город
