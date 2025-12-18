Это не повод для паники: почему 22 декабря в Ленобласти завоют сирены

В понедельник, 22 декабря, на территории Ленинградской области с 10:00 до 12:00 состоится аудит работоспособности системы, предназначенной для информирования граждан о возможных чрезвычайных происшествиях.
Согласно сведениям областной администрации, проверка предусматривает использование телевизионных и радиосетей, а также включает запуск сирен и громкоговорителей.
Отдельно уточняется, что на телеканалах с 10:43 до 10:44 будет показан короткий видеоролик, необходимый для проверки связи — его продолжительность не превысит одной минуты.
Власти обращаются к жителям и гостям региона с просьбой сохранять спокойствие во время проведения данных мероприятий.
Схожие испытания функционирования системы оповещения последний раз проходили 1 октября в Санкт-Петербурге.