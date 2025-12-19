Домик будто из Англии — а внутри амбулатория фабрики: странная находка на улице Тельмана в Петербурге

В окружении промышленной застройки этот низкий дом хранил совсем иную историю.

Если пройти по улице Тельмана, среди индустриальной застройки вдруг появляется дом, который будто перенесли из английской провинции. Крутая крыша, кирпичные стены, низкие окна — всё напоминает сельский коттедж.

Но это не усадьба и не дача. В начале XX века здесь принимали рабочих крупнейшей шерстяной фабрики Петербурга.

Когда больницу строили как уютный дом

Завод Джеймса Торнтона был одним из самых современных предприятий своего времени, и владелец охотно привносил в производственный комплекс элементы родной английской архитектуры.

Поэтому и больничный корпус — одноэтажное здание в стиле модерн — получил форму «домика», хотя выполнять ему предстояло совсем не семейную роль.

В начале века такой образ считался подходящим даже для детских яслей: уютная форма должна была снимать напряжение. Возможно, поэтому краеведы предполагают, что корпус какое-то время мог служить именно яслями.

Амбулатория Берггольца

Но другую версию оставил Дмитрий Шерих. По его данным, в 1921 году здесь разместили амбулаторию, которую возглавил Фёдор Берггольц — врач, отец поэтессы Ольги Берггольц.

Он руководил медицинской частью при фабрике до начала 1940-х, пока его не выслали из Ленинграда. Эта история стала важной частью семейной памяти, а само здание — одним из немногих материальных следов той эпохи.

Коттедж, который пережил фабрику

Сегодня корпус стоит на месте, напоминая о времени, когда промышленные комплексы включали не только цеха, но и школы, больницы и дома для рабочих.

Английский силуэт на петербургской улице — это не стилизация и не прихоть архитектора, а отражение того, как фабрика пыталась создать собственную "маленькую инфраструктуру" вокруг себя.