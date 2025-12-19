Домик будто из Англии — а внутри амбулатория фабрики: странная находка на улице Тельмана в Петербурге

Если пройти по улице Тельмана, среди индустриальной застройки вдруг появляется дом, который будто перенесли из английской провинции. Крутая крыша, кирпичные стены, низкие окна — всё напоминает сельский коттедж.
Но это не усадьба и не дача. В начале XX века здесь принимали рабочих крупнейшей шерстяной фабрики Петербурга.
Когда больницу строили как уютный дом
Завод Джеймса Торнтона был одним из самых современных предприятий своего времени, и владелец охотно привносил в производственный комплекс элементы родной английской архитектуры.
Поэтому и больничный корпус — одноэтажное здание в стиле модерн — получил форму «домика», хотя выполнять ему предстояло совсем не семейную роль.
В начале века такой образ считался подходящим даже для детских яслей: уютная форма должна была снимать напряжение. Возможно, поэтому краеведы предполагают, что корпус какое-то время мог служить именно яслями.
Амбулатория Берггольца
Но другую версию оставил Дмитрий Шерих. По его данным, в 1921 году здесь разместили амбулаторию, которую возглавил Фёдор Берггольц — врач, отец поэтессы Ольги Берггольц.
Он руководил медицинской частью при фабрике до начала 1940-х, пока его не выслали из Ленинграда. Эта история стала важной частью семейной памяти, а само здание — одним из немногих материальных следов той эпохи.
Коттедж, который пережил фабрику
Сегодня корпус стоит на месте, напоминая о времени, когда промышленные комплексы включали не только цеха, но и школы, больницы и дома для рабочих.
Английский силуэт на петербургской улице — это не стилизация и не прихоть архитектора, а отражение того, как фабрика пыталась создать собственную "маленькую инфраструктуру" вокруг себя.