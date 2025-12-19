Шахматный блиц, 44 дня магии и возвращение святыни: что произошло 19 декабря в истории Петербурга

Санкт-Петербург — город, где исторические события часто переплетаются самым неожиданным образом.

19 декабря на протяжении разных лет стало днем запуска важных информационных систем, премьеры гениальных произведений искусства и возрождения великих архитектурных символов.

1866: Рождение Русского телеграфного агентства

19 декабря 1866 года стало знаковой датой для медиапространства Российской Империи. С личного разрешения императора Александра II было создано Русское телеграфное агентство (РТА).

С первых дней работы РТА завоевало огромную популярность, оперативно распространяя сведения о жизни Империи и за её пределами.

Главными потребителями информации, остро нуждавшимися в “объективной и правдивой информации”, стали столичные и провинциальные газеты.

Однако путь РТА был тернист. Финансовые трудности заставляли агентство неоднократно закрываться и менять названия.

Ситуация стабилизировалась лишь к концу XIX века благодаря настойчивости министра финансов Сергея Витте, при котором в Санкт-Петербургском информагентстве был создан коммерческий отдел.

Этот шаг позволил поправить “денежные проблемы”, а сеть из пяти тысяч корреспондентов обеспечивала контентом “Торгово-промышленную газету”.

1890: Мистический триумф Чайковского в Мариинке

Декабрьская премьера 1890 года потрясла театральный мир. 19 декабря в Мариинском театре состоялась премьера оперы Петра Ильича Чайковского «Пиковая дама», вдохновленной повестью Александра Сергеевича Пушкина.

Примечателен рекордный темп создания шедевра: Чайковский написал оперу всего за 44 дня.

Под дирижированием Эдуарда Направника, постановка имела мгновенный успех, после чего последовали премьеры в Киеве (1890), Москве (1891) и театрах по всей Европе и Америке.

1919: От американского посольства до Книжного Храма

В 1919 году, в разгар бурных перемен, Петроград увидел открытие Дома книги. Однако это здание на Невском проспекте изначально не планировалось для книготорговли.

Построенное в 1902-1904 годах для «Акционерной компании Зингер в России», оно стало архитектурным прорывом.

Архитектор Павел Сюзор выбрал смелый стиль модерн. Впервые в России применили железный каркас, который заполнили кирпичной кладкой, что позволило установить огромные окна.

Примечательно, что “водосточные трубы были убраны внутрь стен, а между этажами ходили современные лифты”.

Более того, здание обладало инновационной системой: “применялась автоматическая очистка крыши от снега при помощи пара”, — новшество, актуальное и по сей день.

После национализации в 1918 году, во время Первой мировой войны здесь располагалось американское посольство. Статус «Дома книги» здание получило лишь в 1938 году.

1954: Блицкриг на доске

19 декабря 1954 года отмечено спортивным событием: в Городском шахматном клубе завершился финал первого первенства города по молниеносной игре на призы газеты «Вечерний Ленинград».

Турнир среди мужчин принес победу Виктору Корчному. Соревнования, проходившие ежедневно, впоследствии стали разыгрываться и среди женщин.

2005: Возвращение святыни

Гораздо более глубокий духовный смысл несет событие 19 декабря 2005 года. В День памяти Святого Николая Чудотворца в Свято-Никольском Морском соборе Кронштадта состоялась первая за 75 лет Божественная Литургия.

Храм-памятник, построенный в 1913 году архитектором Василием Косяковым, пережил десятилетия забвения. Его судьба была трагична: в 1918 году его забрали у церкви, а в 1929 году закрыли «для устранения всякой церковности».

В 1930 году с собора сбросили кресты и колокола, а доски с именами героев-моряков пустили на дорогу к Летнему саду. Во время войны в нем располагались госпиталь и пункт точного времени.

Собор реконструировали под кинотеатр, но в итоге он был признан памятником архитектуры. Возвращение богослужения стало символом духовного возрождения города.