Шахматный блиц, 44 дня магии и возвращение святыни: что произошло 19 декабря в истории Петербурга

Санкт-Петербург — город, где исторические события часто переплетаются самым неожиданным образом.
19 декабря на протяжении разных лет стало днем запуска важных информационных систем, премьеры гениальных произведений искусства и возрождения великих архитектурных символов.
1866: Рождение Русского телеграфного агентства
19 декабря 1866 года стало знаковой датой для медиапространства Российской Империи. С личного разрешения императора Александра II было создано Русское телеграфное агентство (РТА).
С первых дней работы РТА завоевало огромную популярность, оперативно распространяя сведения о жизни Империи и за её пределами.
Главными потребителями информации, остро нуждавшимися в “объективной и правдивой информации”, стали столичные и провинциальные газеты.
Однако путь РТА был тернист. Финансовые трудности заставляли агентство неоднократно закрываться и менять названия.
Ситуация стабилизировалась лишь к концу XIX века благодаря настойчивости министра финансов Сергея Витте, при котором в Санкт-Петербургском информагентстве был создан коммерческий отдел.
Этот шаг позволил поправить “денежные проблемы”, а сеть из пяти тысяч корреспондентов обеспечивала контентом “Торгово-промышленную газету”.
1890: Мистический триумф Чайковского в Мариинке
Декабрьская премьера 1890 года потрясла театральный мир. 19 декабря в Мариинском театре состоялась премьера оперы Петра Ильича Чайковского «Пиковая дама», вдохновленной повестью Александра Сергеевича Пушкина.
Примечателен рекордный темп создания шедевра: Чайковский написал оперу всего за 44 дня.
Под дирижированием Эдуарда Направника, постановка имела мгновенный успех, после чего последовали премьеры в Киеве (1890), Москве (1891) и театрах по всей Европе и Америке.
1919: От американского посольства до Книжного Храма
В 1919 году, в разгар бурных перемен, Петроград увидел открытие Дома книги. Однако это здание на Невском проспекте изначально не планировалось для книготорговли.
Построенное в 1902-1904 годах для «Акционерной компании Зингер в России», оно стало архитектурным прорывом.
Архитектор Павел Сюзор выбрал смелый стиль модерн. Впервые в России применили железный каркас, который заполнили кирпичной кладкой, что позволило установить огромные окна.
Примечательно, что “водосточные трубы были убраны внутрь стен, а между этажами ходили современные лифты”.
Более того, здание обладало инновационной системой: “применялась автоматическая очистка крыши от снега при помощи пара”, — новшество, актуальное и по сей день.
После национализации в 1918 году, во время Первой мировой войны здесь располагалось американское посольство. Статус «Дома книги» здание получило лишь в 1938 году.
1954: Блицкриг на доске
19 декабря 1954 года отмечено спортивным событием: в Городском шахматном клубе завершился финал первого первенства города по молниеносной игре на призы газеты «Вечерний Ленинград».
Турнир среди мужчин принес победу Виктору Корчному. Соревнования, проходившие ежедневно, впоследствии стали разыгрываться и среди женщин.
2005: Возвращение святыни
Гораздо более глубокий духовный смысл несет событие 19 декабря 2005 года. В День памяти Святого Николая Чудотворца в Свято-Никольском Морском соборе Кронштадта состоялась первая за 75 лет Божественная Литургия.
Храм-памятник, построенный в 1913 году архитектором Василием Косяковым, пережил десятилетия забвения. Его судьба была трагична: в 1918 году его забрали у церкви, а в 1929 году закрыли «для устранения всякой церковности».
В 1930 году с собора сбросили кресты и колокола, а доски с именами героев-моряков пустили на дорогу к Летнему саду. Во время войны в нем располагались госпиталь и пункт точного времени.
Собор реконструировали под кинотеатр, но в итоге он был признан памятником архитектуры. Возвращение богослужения стало символом духовного возрождения города.