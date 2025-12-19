Городовой / Полезное / На ночь засыпаем 5 ложек — утром смотрим на унитаз в очках: засияет ярче новогодней елки
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Лох-повелитель воды»: где снимали странный фильм 90-х в Петербурге Город
Положил мешочек в шкаф - моли нет уже 15 лет: 3 народных средства для нее страшнее дихлофоса Полезное
Новый поворот после нападения в школе Петербурга: охранницу отпустили под подписку о невыезде Город
Забыли «Оливье» на столе: эксперты предупреждают — главная опасность не в майонезе Город
Салат без свежей зелени: вот что нельзя покупать заранее, чтобы не испортить праздничное настроение Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Туризм Интересные факты Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

На ночь засыпаем 5 ложек — утром смотрим на унитаз в очках: засияет ярче новогодней елки

Опубликовано: 19 декабря 2025 15:00
унитаз сияет
На ночь засыпаем 5 ложек — утром смотрим на унитаз в очках: засияет ярче новогодней елки
Фото: Городовой.ру

Методы советских горничных все еще актуальны и совсем не портят эмаль.

Как привести унитаз к идеальному блеску без едкой химии? Опытные уборщики знают три народных лайфхака, где главные помощники — продукты из кухни.

1. Соль — для глубокой ночной чистки. После удаления воды щедро посыпьте стенки 5 ст. ложками крупной соли и оставьте на ночь откисать. К утру она растворит известковый налёт. Останется потереть ершиком и смыть.

2. Лимонная кислота — для быстрого результата. Удалите воду, влейте 200 мл тёплой воды с 2 ч. л. лимонной кислоты. Подождите 30 минут, почистите и смойте.

3. Сода и уксус — для моментального шипящего эффекта. Не сливая воду, вылейте в унитаз стакан уксуса и насыпьте полстакана соды. Во время активного шипения пройдитесь ершиком по стенкам и смойте.

Эти способы безопасны, дёшевы и не уступают по эффективности магазинным средствам.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью