На ночь засыпаем 5 ложек — утром смотрим на унитаз в очках: засияет ярче новогодней елки

Как привести унитаз к идеальному блеску без едкой химии? Опытные уборщики знают три народных лайфхака, где главные помощники — продукты из кухни.
1. Соль — для глубокой ночной чистки. После удаления воды щедро посыпьте стенки 5 ст. ложками крупной соли и оставьте на ночь откисать. К утру она растворит известковый налёт. Останется потереть ершиком и смыть.
2. Лимонная кислота — для быстрого результата. Удалите воду, влейте 200 мл тёплой воды с 2 ч. л. лимонной кислоты. Подождите 30 минут, почистите и смойте.
3. Сода и уксус — для моментального шипящего эффекта. Не сливая воду, вылейте в унитаз стакан уксуса и насыпьте полстакана соды. Во время активного шипения пройдитесь ершиком по стенкам и смойте.
Эти способы безопасны, дёшевы и не уступают по эффективности магазинным средствам.