Городовой / Город / Новый поворот после нападения в школе Петербурга: охранницу отпустили под подписку о невыезде
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Лох-повелитель воды»: где снимали странный фильм 90-х в Петербурге Город
Положил мешочек в шкаф - моли нет уже 15 лет: 3 народных средства для нее страшнее дихлофоса Полезное
Забыли «Оливье» на столе: эксперты предупреждают — главная опасность не в майонезе Город
На ночь засыпаем 5 ложек — утром смотрим на унитаз в очках: засияет ярче новогодней елки Полезное
Салат без свежей зелени: вот что нельзя покупать заранее, чтобы не испортить праздничное настроение Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Туризм Интересные факты Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Новый поворот после нападения в школе Петербурга: охранницу отпустили под подписку о невыезде

Опубликовано: 19 декабря 2025 16:00
Новый поворот после нападения в школе Петербурга: охранницу отпустили под подписку о невыезде
Новый поворот после нападения в школе Петербурга: охранницу отпустили под подписку о невыезде
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

Жительница признала свою вину в деле о предоставлении небезопасных услуг.

В Красногвардейском районе на охранницу школы № 191 было заведено дело об оказании услуг, поставивших под угрозу безопасность людей.

Женщина в возрасте 62 лет, которая работает в частной охранной организации, признала свою вину. Ее отпустили из изолятора, взяв с нее обязательство не покидать город, сообщает 78.ru.

Инцидент произошёл 15 декабря: учащийся девятого класса напал с ножом на свою преподавательницу по математике.

Следствие установило, что подросток нанес педагогу не менее трех ударов. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

Ученика в последнее время тревожили мысли о предстоящих экзаменах, и он испытывал значительную психологическую нагрузку с начала учебного года.

Позднее появилось предположение, что причиной агрессии могла стать низкая оценка.

Пострадавшая учительница была доставлена в Александровскую больницу, где ей потребовалась помощь врачей отделения реанимации, так как одно из ранений задело легкое.

В этот же день медики подключили женщину к аппарату искусственной вентиляции легких. Сегодня сообщается, что её состояние стабилизировалось, и она переведена в общую палату.

Одновременно выяснилось, что металлоискатель на входе в школу сработал, однако охранница не стала осматривать подростка, впоследствии совершившего нападение.

В Петербурге принято решение усилить меры безопасности во всех школах Петербурга после случившегося.

Ранее появлялись сведения о задержании сотрудника охраны после нападения школьника с ножом на учителя.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью