Новый поворот после нападения в школе Петербурга: охранницу отпустили под подписку о невыезде

В Красногвардейском районе на охранницу школы № 191 было заведено дело об оказании услуг, поставивших под угрозу безопасность людей.
Женщина в возрасте 62 лет, которая работает в частной охранной организации, признала свою вину. Ее отпустили из изолятора, взяв с нее обязательство не покидать город, сообщает 78.ru.
Инцидент произошёл 15 декабря: учащийся девятого класса напал с ножом на свою преподавательницу по математике.
Следствие установило, что подросток нанес педагогу не менее трех ударов. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.
Ученика в последнее время тревожили мысли о предстоящих экзаменах, и он испытывал значительную психологическую нагрузку с начала учебного года.
Позднее появилось предположение, что причиной агрессии могла стать низкая оценка.
Пострадавшая учительница была доставлена в Александровскую больницу, где ей потребовалась помощь врачей отделения реанимации, так как одно из ранений задело легкое.
В этот же день медики подключили женщину к аппарату искусственной вентиляции легких. Сегодня сообщается, что её состояние стабилизировалось, и она переведена в общую палату.
Одновременно выяснилось, что металлоискатель на входе в школу сработал, однако охранница не стала осматривать подростка, впоследствии совершившего нападение.
В Петербурге принято решение усилить меры безопасности во всех школах Петербурга после случившегося.
Ранее появлялись сведения о задержании сотрудника охраны после нападения школьника с ножом на учителя.