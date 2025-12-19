«Лох-повелитель воды»: где снимали странный фильм 90-х в Петербурге

Самые абсурдные и пророческие сцены фильма, снятого перед крахом СССР.

Фильм «Лох — повелитель воды», снятый в 1991 году на «Ленфильме» Аркадием Тигаем с Сергеем Курёхиным в главной роли, остается одним из самых загадочных и культовых артефактов переходной эпохи.

Картина, полная сюрреализма и остросоциальных зарисовок, подарила зрителям уникальный срез Ленинграда 1991 года — города, который был “подзапущен, растерянный какой-то, но в то же время тёплый что ли, ламповый как бы”.

Пейзажи растерянного города

Сюжет о мелких коммерсах, владельцах компьютерного клуба, чья месть рэкетирам выливается в сюрреалистическую бойню, разворачивается на фоне узнаваемых петербургских локаций.

На улицах мелькают новые веяния времени — “появились бандиты на девятках и проповедники, раздающие библии, монархисты с портретами Николая Второго и кришнаиты поющие «харе рама»”.

Среди мест, запечатленных на пленке, значатся Банковский переулок, Садовая, Гостинка, Манеж, Фонтанка, Малая Посадская, Сенная площадь и Яхт-клуб.

Павел Гореликов, решительный “электронщик по образованию”, которого сыграл Курёхин, начинает свой путь от дома, предположительно расположенного на Каменноостровском проспекте, 10 (хотя это и адрес «Ленфильма»).

Его путь пролегает через Ломоносовскую линию Гостиного двора, где находился кооператив «Энергия», сейчас там располагается кафе.

Слежка за бандитами превращается в настоящий квест по городу: Павел выслеживает рэкетиров от крыши дома 19 по Малой Морской улице, используя в качестве наблюдательного пункта даже башню Адмиралтейства.

Ремонтная мастерская, куда отвозят автомобиль, находится на улице Розенштейна, 39, несмотря на указание в фильме несуществующего Студенческого проезда.

Галерея криминальных типажей и их убежища

Рэкетирская группировка — это отдельный мир, где “бандиты в каких-то «тарантиновских» тонах”.

Главарь, которого сыграл заслуженный артист РФ Владимир Ерёмин (чей голос обычно принадлежит Роберту Де Ниро и Аль Пачино), — эстет, подчиняющийся голосу из трубки и побаивающийся таинственной старухи.

Его помощник, “то ли страшная тётка, то ли накрашенный мужик”, как выясняется, является Габриэлем Воробьёвым, известным DJ.

Съемки бандитского логова переместили зрителей далеко за пределы центра.

“В роли дома главаря мафии снялась Дача отдыха ленинградского Дома журналистов, располагавшаяся по адресу: поселок Репино, ул. Песочная, д. 13”. Печально, но этот дом “был уничтожен пожаром 12 сентября 2013 г.”.

База бандитов, плавучий домик, до сих пор стоит на причале на Малой Невке, рядом с Яхт-клубом.

Музыка, эпос и Курёхин: главный двигатель фильма

Отдельной “изюминкой” картины является ее звуковое оформление. Фильм пропитан музыкой, которая не соответствует образам криминала: на кассете в машине запертых бандитов записана ария «Va pensiero» из оперы «Набукко».

Однако наибольшую загадку представляет собой “загадочные аудио-вставки со старческим голосом с каким-то странным акцентом, читающим отрывки из якобы древнего эпоса”.

Хотя в описании фигурирует эпос Шии, информации о нем в сети нет. Вероятно, это плод совместного творчества Курёхина и Тигая.

“Учитывая масштаб личности Курёхина, фильм на 90% получился вот таким, благодаря ему”.

Сергей Курёхин не только сыграл главного героя, но и выступил композитором и соавтором сценария, хотя его речь в фильме озвучивал Валерий Захарьев (голос Мейсона из “Санта-Барбары”).

При этом голос самого Курёхина звучит, когда по телефону диктуют банковские реквизиты главе банды.

Актерский состав и судьбы

Фильм собрал примечательный актерский состав, многие из которых имели короткую или трагическую судьбу.

Олег Косовненко, сыгравший одного из рэкетиров, “через 2 года после выхода фильма был застрелен на окраине Москвы. Убийство раскрыто не было”.

Мария Капнист, сыгравшая авторитетную старуху, обладала драматической судьбой:

“По происхождению действительно графиня… В 30-х годах […] была исключена и выслана из Ленинграда”.

Сам Курёхин через 5 лет скончался в возрасте 42 от саркомы сердца — редкого заболевания, которое не оставляло музыканту шансов на выздоровление.

“Лох — повелитель воды” остается мощным, хоть и абсурдным, свидетельством времени, когда старый мир рушился, а новый — с его бандитами, кришнаитами и компьютерными клубами — только начинал формировать свои, пока еще дикие, “понятия”.

