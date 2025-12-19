Городовой / Город / Влюблённые выбирают Петербург: Северная столица в тройке направлений для декабрьского отдыха вдвоём
«Белый список» толстеет: Минцифры снова расширило перечень сайтов Город
Черный, зеленый, травяной: какой чай идеален для зимы Общество
«Лох-повелитель воды»: где снимали странный фильм 90-х в Петербурге Город
Положил мешочек в шкаф - моли нет уже 15 лет: 3 народных средства для нее страшнее дихлофоса Полезное
Новый поворот после нападения в школе Петербурга: охранницу отпустили под подписку о невыезде Город
Санкт-Петербург
Опубликовано: 19 декабря 2025 17:00
Санкт-Петербург занял второе место в России по числу бронирований гостиниц для двоих на декабрь.

В преддверии конца года Санкт-Петербург стал одним из самых популярных городов в стране, куда пары приезжают на отдых.

По данным сервиса по бронированию, на этот город приходится более одной десятой всех запросов на размещение для двоих.

Петербург занял второе место среди направлений, которые выбирают влюблённые для совместных поездок в декабре.

В Северной столице и Ленинградской области средняя стоимость трёх ночей в гостинице составляет 3934 рубля. Обычный срок пребывания у пар — три ночи. На долю Санкт-Петербурга приходится 12% всех бронирований номеров для двоих, сообщает пресс-служба сервиса ТВИЛ.

Первое место заняла Москва, которая также показывает 12% резерваций. Средняя цена размещения в гостинице здесь выше и равна 5311 рублей за три ночи.

Третью строчку среди самых востребованных направлений занимает Сочи. В южном городе 6% заявок от пар и средняя сумма за проживание — 3401 рубль за указанный период.

Ранее интерес к поездкам в Петербург во время январских праздников вырос на пять процентов по сравнению с предыдущим годом.

Юлия Аликова
