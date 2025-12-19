Влюблённые выбирают Петербург: Северная столица в тройке направлений для декабрьского отдыха вдвоём

Санкт-Петербург занял второе место в России по числу бронирований гостиниц для двоих на декабрь.

В преддверии конца года Санкт-Петербург стал одним из самых популярных городов в стране, куда пары приезжают на отдых.

По данным сервиса по бронированию, на этот город приходится более одной десятой всех запросов на размещение для двоих.

Петербург занял второе место среди направлений, которые выбирают влюблённые для совместных поездок в декабре.

В Северной столице и Ленинградской области средняя стоимость трёх ночей в гостинице составляет 3934 рубля. Обычный срок пребывания у пар — три ночи. На долю Санкт-Петербурга приходится 12% всех бронирований номеров для двоих, сообщает пресс-служба сервиса ТВИЛ.

Первое место заняла Москва, которая также показывает 12% резерваций. Средняя цена размещения в гостинице здесь выше и равна 5311 рублей за три ночи.

Третью строчку среди самых востребованных направлений занимает Сочи. В южном городе 6% заявок от пар и средняя сумма за проживание — 3401 рубль за указанный период.

Ранее интерес к поездкам в Петербург во время январских праздников вырос на пять процентов по сравнению с предыдущим годом.

