Забыли «Оливье» на столе: эксперты предупреждают — главная опасность не в майонезе

Салаты при хранении при температуре выше +5 градусов могут стать средой для развития микроорганизмов, способных вызвать пищевое отравление.

Ксения Кузнецова, работающая старшим преподавателем по вопросам пищевой безопасности в Университете Росбиотех, рассказала в интервью «Лента.ру» о влиянии температуры на хранение салата «Оливье».

Она предупредила, что, если продукт долго держать при температуре выше +5°C, возрастает риск быстрого размножения микроорганизмов. В результате этого качество блюда снижается, увеличивается вероятность пищевого отравления.

По словам Кузнецовой, данный салат не предназначен для длительного хранения вне холодных условий.

Специалист подчёркивает, что уже через 1–2 часа при комнатной температуре начинается активное размножение бактерий, среди которых могут быть опасные для человека.

Дополнительно она упомянула, что распад жировой эмульсии ухудшает консистенцию и способствует развитию микрофлоры.

Эксперт пояснила:

«Влажные компоненты (картофель, овощи) быстро теряют свежесть, начинают закисать, создавая благоприятную среду для бактерий»

— сообщила Ксения Кузнецова.

Чтобы избежать возникновения опасности для здоровья, Кузнецова советует хранить подобные салаты исключительно в холодильнике, где температура не превышает +4°C.

Доставать готовое блюдо лучше непосредственно перед употреблением. Несоблюдение таких правил увеличивает шансы появления пищевых инфекций с симптомами в виде тошноты, жидкого стула и повышения температуры.

Также Кузнецова отметила, что если холодильника нет, время хранения салата в тёплом помещении должно быть минимальным — не дольше двух часов.

В случаях, когда температура в помещении высокая, срок уменьшается; блюдо стоит накрывать крышкой или плёнкой для защиты.

Признаки порчи продукта включают кислый запах, скопление жидкости на дне ёмкости и изменение окраски ингредиентов — при их обнаружении салат рекомендуется выбросить.

