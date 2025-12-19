Городовой / Общество / Салат без свежей зелени: вот что нельзя покупать заранее, чтобы не испортить праздничное настроение
Салат без свежей зелени: вот что нельзя покупать заранее, чтобы не испортить праздничное настроение

Опубликовано: 19 декабря 2025 15:00
продукты
globallookpress/ Ekaterina Sychkova

Секреты Роспотребнадзора по заблаговременной закупке.

Приближение Нового года неизменно сопровождается ростом суеты, ажиотажем в магазинах и увеличением цен.

Чтобы праздничная подготовка приносила исключительно радость, а не стресс, Роспотребнадзор, ответственный за защиту прав потребителей, предлагает мудрый подход к планированию покупок.

Грамотное распределение закупок по времени — ключ к экономии и спокойствию.

Фундамент стола: планирование и список блюд

Первый шаг к идеальному празднику — это детальное планирование. Необходимо составить подробный список планируемых блюд: горячее, салаты, закуски, десерты и, конечно, напитки.

Затем для каждого пункта определяются необходимые ингредиенты. Этот метод позволяет избежать лишних трат и ненужных покупок, создавая чёткую структуру для будущих походов в магазин.

“Составьте подробный список блюд: горячее, салаты, закуски, десерты и напитки”, — акцентируют внимание специалисты, напоминая о важности комплексного подхода.

Продукты-«долгожители»: что можно купить загодя

Существует целый пласт продуктов, которые выигрывают от заблаговременной покупки — они долго хранятся и, что немаловажно, часто дорожают в декабре.

  • Консервированные дары: Сюда относятся все виды консервов: зелёный горошек, кукуруза, оливки, маслины и другие консервированные овощи. Они обладают длительным сроком хранения и не требуют места в перегруженном холодильнике.
  • Напитки и игристое вино: Пакетированные соки, морсы, компоты, вода, а также алкогольные напитки стоит приобрести заранее. “Цены на алкоголь перед праздником обычно растут, поэтому покупка шампанского заранее может оказаться выгодной”, — отмечают эксперты.
  • Бакалейный запас: Растительное масло, мука, сахар, соль, крупы и всевозможные специи — это основа любой кухни. Эти продукты “всегда пригодятся, особенно в праздничные дни”, и их приобретение не зависит от свежести.
  • Деликатесы в надежной упаковке: Сырокопчёная колбаса, рыба и икра также могут быть куплены заранее, но здесь требуется повышенное внимание. Необходимо тщательно проверить “сроки годности и качество упаковки”, чтобы гарантировать сохранность продукта до момента торжества.
  • Яйца: Этот универсальный продукт, пригодный для салатов, закусок и выпечки, обладает неплохим запасом прочности. Хотя свежие яйца могут храниться до месяца, их также рекомендуется держать в холодильнике.

В список заблаговременных покупок также попадают шоколадные конфеты и замороженное мясо и рыба — они превосходно переносят длительное хранение в морозильной камере.

Свежесть на первом месте: что оставить на последние дни

Некоторые категории продуктов не терпят долгого ожидания и требуют покупки непосредственно перед празднованием. Это касается скоропортящихся товаров, где качество напрямую зависит от свежести.

“Овощи, фрукты, зелень, сыры, ветчину и варёные колбасы лучше оставить на последние дни перед Новым годом”.

Покупка зелени накануне гарантирует её яркость и свежесть в салатах, а сыры и мясные деликатесы сохранят свой первоначальный вкус и текстуру.

Главный ингредиент любого праздника — это позитивный настрой. Рекомендация Роспотребнадзора завершается напоминанием:

“Главное – ваше настроение! Подготовка к празднику должна приносить радость”, а разумное планирование покупок как раз способствует этому.

Автор:
Ксения Пронина
