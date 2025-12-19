Положил мешочек в шкаф - моли нет уже 15 лет: 3 народных средства для нее страшнее дихлофоса

Моль — нежданный гость, способный испортить любимые вещи. Не спешите покупать химию, травить вредителя и вдыхать химические реагенты. Вам помогут простые средства с кухни и из аптечки.
Сахар и сода: сладкая ловушка с горьким финалом
Смешайте по столовой ложке сахара и пищевой соды. Разложите смесь в крышечки и расставьте в шкафах. Сахар приманивает моль, а сода её уничтожает. Ловушка без запаха и ядов работает надолго.
Пряные ароматы: профилактика с благоуханием
Заверните в фольгу с дырочками сушёную гвоздику, корицу или цитрусовые корки. Резкий запах этих специй невыносим для моли. Такой мешочек не только защищает, но и приятно пахнет.
Лавандовый щит и правильные привычки
Мешочки с сушёной лавандой — классическое и эффективное средство. Дополнительно регулярно проветривайте шкафы, не храните там влажные вещи и проверяйте щели. Простые правила создают надёжный барьер. Однажды я повторил этот метод, и моли в моем доме нет уже 15 лет.
Эти натуральные способы безопасны, дёшевы и часто эффективнее магазинных. Позаботьтесь о своих вещах без лишней химии!