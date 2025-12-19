Городовой / Полезное / Положил мешочек в шкаф - моли нет уже 15 лет: 3 народных средства для нее страшнее дихлофоса
Положил мешочек в шкаф - моли нет уже 15 лет: 3 народных средства для нее страшнее дихлофоса

Опубликовано: 19 декабря 2025 16:23
моль
Положил мешочек в шкаф - моли нет уже 15 лет: 3 народных средства для нее страшнее дихлофоса
Фото: Городовой.ру

Повторяйте и ваши вещи останутся в целости.

Моль — нежданный гость, способный испортить любимые вещи. Не спешите покупать химию, травить вредителя и вдыхать химические реагенты. Вам помогут простые средства с кухни и из аптечки.

Сахар и сода: сладкая ловушка с горьким финалом

Смешайте по столовой ложке сахара и пищевой соды. Разложите смесь в крышечки и расставьте в шкафах. Сахар приманивает моль, а сода её уничтожает. Ловушка без запаха и ядов работает надолго.

Пряные ароматы: профилактика с благоуханием

Заверните в фольгу с дырочками сушёную гвоздику, корицу или цитрусовые корки. Резкий запах этих специй невыносим для моли. Такой мешочек не только защищает, но и приятно пахнет.

Лавандовый щит и правильные привычки

Мешочки с сушёной лавандой — классическое и эффективное средство. Дополнительно регулярно проветривайте шкафы, не храните там влажные вещи и проверяйте щели. Простые правила создают надёжный барьер. Однажды я повторил этот метод, и моли в моем доме нет уже 15 лет.

Эти натуральные способы безопасны, дёшевы и часто эффективнее магазинных. Позаботьтесь о своих вещах без лишней химии!

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
