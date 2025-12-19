Фосфоресцирующие стены и подземные легенды: почему Ребровские пещеры под Петербургом притягивают людей

Новости по теме

Сквер, который не найти по карте: неофициальная легенда Петербурга, которая может исчезнуть навсегда

Легенда изменилась: обновлённый поезд «Красная стрела» выходит на линию между Петербургом и Москвой

Подземное озеро, колонны и летучие мыши: что ждёт смельчаков в Танечкиной пещере близ Петербурга

Башни, скрытые ходы и легенда о Ленине: что на самом деле происходит в «замке инженеров» Петербурга

«Золотая карета» с бриллиантами: легенда, которая заставляет археологов рыть под Копорской крепостью в Ленобласти до сих пор

