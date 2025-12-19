Городовой / Город / Фосфоресцирующие стены и подземные легенды: почему Ребровские пещеры под Петербургом притягивают людей
Фосфоресцирующие стены и подземные легенды: почему Ребровские пещеры под Петербургом притягивают людей

Опубликовано: 19 декабря 2025 14:15
Ребровские катакомбы
Под землёй здесь сохранилось больше, чем следы добычи песка.

На краю посёлка Колчаново, недалеко от реки Сясь, скрываются самые молодые пещеры Ленинградской области. Их создали не стихии, а человек, но именно эта рукотворность сделала Ребровские катакомбы одним из самых необычных подземных мест региона.

Шахты, которые стали пещерами

Разработки белого кварцевого песка велись здесь ещё в XIX веке, но нынешняя система ходов появилась в 1933–1935 годах, когда добыча стала более организованной. Песок отсюда шёл на производство стекла и абразивов, а укреплённые штреки постепенно превратились в своеобразный подземный лабиринт.

Сегодня в системе два больших объекта — "Петровская" и "Расчёска". Первая известна фосфоресцирующими кальцитовыми натёками: если осветить их фонарём, они ещё некоторое время светятся в темноте. Вторая получила своё название за форму с множеством ответвлений, похожих на зубцы гребня.

Легенды, которые ходят под землёй

Длина изученных участков — 490 и 240 метров. Но среди местных ходят рассказы о том, что ходы могли тянуться значительно дальше — едва ли не до берегов Ладоги. Достоверных подтверждений нет, но туристы иногда находят заваленные штреки, усиливающие иллюзию большого подземного мира.

Ещё одна легенда связана с Белым Спелеологом — духом, который, по поверьям, охраняет порядок в катакомбах. В глубине действительно можно увидеть символическую "могилу", куда оставляют монетки или небольшие предметы — своеобразное "подношение" за безопасный путь. Легенда подчёркивает простую идею: под землёй нужно быть внимательным и уважительным.

Почему сюда едут

Ребровские пещеры — редкий пример подземного пространства, созданного не природой, а людьми, но при этом сохранившего атмосферу настоящей спелеологии. Узкие лазы, влажный воздух, тишина и неожиданная игра света в кальцитовых натёках превращают короткий маршрут в маленькое приключение.

Елизавета Астахова
