Дед Мороз тут ни при чём: психику портит совсем другая новогодняя «традиция»

Эксперты считают, что вера в существовании сказочных существ может положительно сказаться на развитии детей.

Пермские учёные заявили, что детская вера в Деда Мороза не связана с риском для эмоционального состояния ребёнка. Такое утверждение прозвучало в разговоре специалистов Пермского Политеха с «Газетой.Ru».

По их мнению, при поддержке и честности со стороны родителей, вера в волшебное способствует развитию мышления и помогает ребёнку справляться со сложными чувствами.

Эксперты указывают: общение с фантастическими сюжетами развивает воображение, учит быть справедливым и понимать важность доброго отношения к другим.

Кроме того, волшебные истории становятся основой для разговора о добре и взаимопомощи.

Погружение в праздничную атмосферу формирует у ребёнка ощущение, что он хороший, а это положительно влияет на самооценку.

— С точки зрения психологии, вера в Деда Мороза является важным этапом развития ребёнка.

Погружение в атмосферу радости формирует базовую потребность «я — хороший», которая лежит в основе позитивной самооценки и психологического благополучия, — рассказала Ольга Юрьева, доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, кандидат психологических наук.

Психологи считают, что обычай праздничных ожиданий важен не только для отдельной личности, но и для общества. Такой опыт позволяет почувствовать связь с семейными традициями и объединяет поколения.

Семейные ритуалы создают общие воспоминания, укрепляя отношения между взрослыми и детьми.

Специалисты по возрастной психологии отмечают: до пяти лет вера в волшебство — это нормальная практика. В этот период ребёнок с трудом различает фантазию и действительность, что отражается и в играх, и в повседневной жизни.

Иногда, когда малыши узнают, что Дед Мороз — это переодетый взрослый, они могут испытать облегчение или, наоборот, пережить растерянность.

Психологи советуют в районе девяти-десяти лет провести откровенный разговор с ребёнком, если сам он не задал вопросы раньше. Важно объяснить: Дед Мороз символизирует семейный праздник, а «чудо» — это проявление заботы родителей.

Вместе с тем исследователи подчёркивают: травмировать может не сам факт раскрытия секрета, а реакция родителей.

Если взрослые настаивают на неправде, утверждая, что в костюме не был отец, это может подорвать доверие ребёнка к близким и вызвать тревожность.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».