Ученые в тупике: почему в этой части Ленобласти всегда на 20 градусов холоднее, чем в Петербурге

Восточные районы Ленинградской области традиционно выделяются среди соседей — здесь царят иные температурные режимы.

В тесном кругу эту территорию даже именуют “дырой Ленобласти”, поскольку там “опять мороз” на десятки градусов ниже, чем в Петербурге. Эта климатическая особенность — первая отличительная черта края.

Вторая же кроется в транспортной доступности: добраться до Лодейного Поля, райцентра на реке Свирь, без личного автомобиля весьма затруднительно, что делает однодневную поездку для “безлошадных путешественников” почти невыполнимой задачей.

Монастырский маршрут и суровый приём

Мало кто отправится в этот город, который своим внешним видом напоминает скорее большую деревню, исключительно ради него самого. Истинная цель паломников и туристов — многочисленные монастыри Обонежья.

Самыми известными являются Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь, Введено-Оятский и Покрово-Теревенический.

Поездка в эти края была предпринята в разгар морозов, когда в Петербурге стояли 25-градусные холода, а на востоке области столбик термометра опускался за —30°C.

“Отличная температура для прогулок, не правда ли?”, — иронично отмечает турист, вынужденный сократить запланированную программу.

Выбор жилья в городе, где проживает около 19 тысяч человек, оказался невелик.

Путешественник столкнулся с общероссийской тенденцией: номер, который раньше стоил около двух тысяч рублей, “магическим образом (развиваем внутренний туризм!) подорожал в два раза, а услуги остались на прежнем уровне”.

Тем не менее, вид из окна третьего этажа малоэтажной застройки в морозной дымке оказался “весьма живописный”.

Корабль на берегу Свири

Среди немногочисленных городских достопримечательностей выделяется необычная церковь Николая Чудотворца. Храм, выполненный в архитектурных формах, напоминающих корабль, выглядит особенно гармонично, стоя на берегу реки Свирь.

К сожалению, храм, видимо, открыт только в теплую пору, поскольку чистого подхода к нему найти не удалось.

История Лодейного Поля тесно связана с водой. Петр I заложил здесь Олонецкую верфь в 1702 году — на год раньше основания Санкт-Петербурга.

На этой верфи некогда строили военные корабли, а статус города поселение получило уже при Екатерине II.

Скандальная набережная и парящая вода

Рядом с пристанью, откуда открывается вид на совмещенный автомобильный и железнодорожный разводной мост через Свирь, обустроена симпатичная набережная.

С деревянным настилом, фонарями и арт-объектом в виде лодки, она должна была стать украшением города. Однако общее впечатление портят заброшенные речные сооружения.

Благоустройство набережной обернулось громким скандалом. По контракту, стоимостью 2,7 миллиона рублей, должны были появиться трехъярусные скамейки и амфитеатр.

В итоге были установлены “лавки кустарного производства за 100 тысяч рублей, художественно присвоив оставшиеся более 2,6 миллиона”. Расследование, начатое летом 2023 года, продолжается.

Несмотря на экстремальный мороз, удалось посетить Петропавловскую церковь с братским кладбищем и Аллеей Героев. А на смотровой площадке, отмеченной на карте как памятная стела в честь 300-летия Лодейного Поля, открылся вид на реку.

Примечательно, что даже в 30-градусные морозы Свирь здесь не замерзает.

