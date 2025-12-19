Новый год уже расписан: 25 главных событий Петербурга‑2026 из Единого календаря

В Санкт-Петербурге этим летом состоится серия крупных фестивалей и культурных мероприятий, охватывающих театральное, музыкальное, литературное и гастрономическое направления.

В Санкт-Петербурге в течение будущего года состоится ряд масштабных городских и международных мероприятий разного профиля. Жители и гости города смогут посетить как традиционные праздники, так и новые для города события.

Уже в начале лета в «Елагином Парке» развернётся международный фестиваль уличных театров, который ежегодно привлекает большое количество зрителей.

Поклонников технических зрелищ ждёт фестиваль ледоколов, а те, кто интересуется световыми инсталляциями, смогут побывать на фестивале «Чудо света».

Фермерские продукты и изделия ремесленников представлены на «Натуральном путешествии», где также пройдёт ярмарка.

Музыка, спорт и гастрономия объединятся на фестивале «Паруса Кронштадта», сообщает Петербург Центр.

Праздничные события включают День молодёжи и грандиозное торжество для выпускников — «Алые паруса».

В это же время пройдут книжные мероприятия: Санкт-Петербургский международный книжный салон и Летние Книжные Аллеи, расположенные на Малой Конюшенной улице.

Также в городе пройдет Петербургский международный экономический форум, который намечен на 2026 год.

В ночное время гости смогут посмотреть звуковое шоу «Поющие мосты», когда разводные мосты города окрашиваются светом и сопровождаются музыкой.

Осенью внимание переключится на фестиваль фонтанов, которые вновь предстанут в особом оформлении.

Также в этом сезоне пройдёт VI фестиваль народных традиций «Серебряное ожерелье», посвящённый культуре Северо-Запада.

Для любителей искусства откроется выставка «Все Бенуа — Всё Бенуа». Любителей оперы ждет XV музыкальный фестиваль «Опера — всем», на который традиционно приезжают исполнители из различных стран.

Зимой ожидается ежегодная Рождественская ярмарка, где можно приобрести изделия мастеров и сувениры к Новому году.

Интерес к промышленным и транспортным проектам проявится на профильных форумах и выставках, среди которых «Российский промышленник» и Международный военно-морской салон «Флот-2026».

Свои мероприятия также подготовили организаторы транспортного фестиваля «ТранспортФест», который проводится уже в седьмой раз.

Власти города отмечают, что значительная часть событий носит статус международных. Такие проекты призваны поддерживать культурный диалог и туристический интерес к Санкт-Петербургу.

Как подчеркивают организаторы, город готовится обеспечить комфортную инфраструктуру для всех категорий гостей.

Организаторы также гарантируют безопасность и удобства при проведении мероприятий. В течение года горожанам и туристам предложат разнообразные площадки для отдыха и творчества.