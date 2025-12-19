Развод будет оправдан: подарки, которые женщины примут за оскорбление

Искреннее желание порадовать иногда оборачивается демонстрацией невнимания к личности получателя.

Каждый Новый год приносит надежду на чудо — и разочарование от нелепо врученного дара. Подарки, купленные якобы “от души”, зачастую оказываются отголосками залежавшихся товаров или странных умозаключений дарителя.

Порой кажется, что душа дарящего заблудилась где-то между “акциями 70%” и полкой с товарами, которые давно никто не покупает.

Для женщин, праздничная елка нередко становится ареной, где под мишурой скрывается не радость, а “жизненный урок”.

Косметика “против”: когда гель становится оскорблением

Один из самых болезненных примеров касается ухода за собой. Одна женщина поделилась историей о подарке от супруга — внушительный комплект антицеллюлитных средств. Ассортимент включал гель, скраб и разогревающий мусс.

Как было отмечено — любой косметический подарок, начинающийся со слов «борется с…», “автоматически превращается в оскорбление”.

Если целью было поднять настроение, гораздо эффективнее оказалось бы шампанское — оно хотя бы точно не намекает на недостатки фигуры.

Игрушечный пылесос и романтика из детства

Существует целая категория подарков, которые дарители считают “милой романтикой”, но получатели воспринимают как нечто из области абсурда.

Мужчина, подаривший жене игрушечный пылесос — “в память о том, как она мечтала о большом”, — полагал, что это трогательный жест. Жена же размышляла, как бы ей использовать этот миниатюрный прибор не по назначению.

Если романтика ищется, эксперты считают, что “хотя бы букет, а не мини-техника из детского магазина” будет выглядеть уместнее.

Календарь, который не заканчивается

Самая курьезная история, перешедшая в многолетнюю традицию, пришла из Нижнего Новгорода. Женщина пятнадцать лет подряд получает на Новый год от зятя один и тот же подарок — календарь с кошками. Меняются только сами кошки.

На искреннее недоумение, как намекнуть на абсурдность традиции, зять неизменно отвечает:

“Ты же любишь кошек!”.

Любовь есть, но жить в доме, “который выглядит как храм котолюбов” из-за переизбытка полиграфии, нежелательно.

Плед, пахнущий нафталином

Подарки “из запасов” — отдельная боль. Женщина из Самары получила от свекрови плед. Судя по запаху и виду, он “был куплен ещё в 89-м и хранился «на особый случай»”. Свекровь с гордостью заявляла:

“Настоящая шерсть!”

На что получательница думала:

“Да, и настоящая аллергия”.

Самым полезным применением для реликвии из прошлого века оказалось “укрывать собаку в машине”.

Весы как мотивация: злой умысел или ошибка?

Остроту обстановке придают подарки, несущие прямой намёк на недостатки. Одна из читательниц получила от мужа новые стеклянные весы. Изначально принятые за шутку, они оказались реальным подарком, подкрепленным фразой:

“Ты говорила, что хочешь следить за питанием”.

Реакция женщины была настолько резкой, что муж, вероятно, надолго передумал следить за чем-либо, кроме собственного благополучия.

Мотивация в виде неподходящего размера

Среди примеров “мотивирующих” подарков выделяется купальный костюм, подаренный на два размера меньше. Мужчина улыбался, называя это “мотивацией”.

Однако этот подарок, который так и пролежал нераспакованным третий год, стал символом того, что “мотивация там умерла сразу”.

Полезное, но непраздничное

Иногда дарят вещи, которые по сути полезны, но совершенно не соответствуют духу праздника. Одна женщина, “горбатящаяся весь год”, получила от мужа набор качественных кухонных полотенец.

Хотя вещь необходима, это вызвало ощущение, что её воспринимают исключительно как “хозяйку дома, а не женщину”.

Аналогична ситуация и с чайным сервизом — “огромный, тяжёлый”, который просто некуда ставить. Возникает вопрос: почему люди дарят то, что “им самим просто жалко выбросить”?

Ключевая проблема, которую демонстрируют эти истории, заключается в отсутствии внимания.

“Для женщин подарок — это знак: нас заметили, про нас подумали, нам уделили время”.

И это внимание ценится гораздо выше, чем самый дорогой, но бессмысленный презент.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.