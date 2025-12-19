Городовой / Город / Петербургский Политех отправит в космос новый спутник: главный сюрприз спрятан внутри
Петербургский Политех отправит в космос новый спутник: главный сюрприз спрятан внутри

Опубликовано: 19 декабря 2025 10:30
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru

Устройство получило более ёмкий аккумулятор и увеличенную площадь солнечных батарей.

В конце декабря с космодрома Восточный планируется запуск нового космического аппарата, разработкой которого занимались Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и Специальный технологический центр, сообщает ТАСС.

Этот спутник, названный Polytech Universe № 6 (PU-6), заметно отличается от своих предшественников: его размер составляет 16 юнитов, что значительно превосходит параметры прошлых моделей.

Сергей Волвенко, старший научный сотрудник Высшей школы прикладной физики и космических технологий, отметил, что на аппарате размещено экспериментальное оборудование для передачи данных между спутниками.

По его словам, «на спутнике установлена новая версия бортового приёмника АИС с низким энергопотреблением, позволяющим ему работать в режиме 24/7.

Кроме того, установлена экспериментальная аппаратура межспутниковой связи, которая может повысить оперативность обработки полезных данных на борту и снизить объёмы передаваемых на наземный пункт управления данных полезной нагрузки космического аппарата».

Основные конструкционные изменения в новом спутнике позволили увеличить запас аккумуляторов и площадь солнечных батарей.

Такие улучшения обеспечивают более продолжительное время пребывания устройства в активном режиме на орбите.

В итоге спутник сможет выполнять задачи без необходимости частой подзарядки, что для подобных небольших аппаратов является важным преимуществом.

Аппарат CubeSat 16U предназначен для оперативного радиочастотного мониторинга, геолокационных исследований и изучения современных методов связи между спутниками.

Полученные с борта сведения намерены не только использовать для научных и прикладных нужд, но и внедрять в образовательную практику университета.

Студенты получат возможность работать с реальными данными, наблюдая за выполнением миссии на практике.

Ранее стало известно, что инженеры из Петербурга разрабатывают отечественный радиомаяк для спутников, готовящийся к запуску на орбиту.

Этот проект также направлен на расширение возможностей российских малых космических аппаратов.

Таким образом, новая разработка способствует укреплению позиций страны в сфере космических исследований и образовательных программ.

Автор:
Юлия Аликова
Город
