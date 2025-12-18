Городовой / Город / Домашка с подвохом: как через электронные дневники мошенники ловят российских школьников
Домашка с подвохом: как через электронные дневники мошенники ловят российских школьников

Опубликовано: 18 декабря 2025 07:19
Global Look Press / Elena Mayorova

Мошенники начали звонить детям и их родителям, выдавая себя за школьных учителей.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области отмечен новый способ, с помощью которого мошенники пытаются обмануть школьников и их родителей.

Аферисты под видом сотрудников образовательных учреждений выходят на связь с детьми или родителями, сообщая о необходимости обновления или перевыпуска электронного дневника.

Используя такую легенду, они стремятся получить доступ к персональной информации и банковским сервисам.

По сообщению Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, злоумышленники звонят по телефону и представляются, например, учителями или медработниками школы.

Во время разговора они настаивают на срочном обновлении электронного дневника или необходимости новой регистрации для прохода к занятиям.

В полиции уточняют, что мошенники стараются получить следующие данные:

  • код подтверждения из сообщения для входа в личный кабинет на портале государственных услуг;
  • данные для доступа к банковскому приложению;
  • выудить личную информацию с помощью фишинговых ссылок.

Пока одни родители рассчитывают на технические средства защиты, специалисты советуют заранее обсуждать с детьми возможные риски при подобных контактах.

Родителям следует объяснять детям, как действовать, если им поступают подобные звонки или сообщения. Особое внимание специалисты уделяют развитию бдительности у детей и подростков.

Ранее сообщалось, что кражи денежных средств через электронные школьные дневники уже были зафиксированы. Призыв к внимательности и осторожности в подобных ситуациях остаётся актуальным для всех пользователей.

Автор:
Юлия Аликова
