Домашка с подвохом: как через электронные дневники мошенники ловят российских школьников

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области отмечен новый способ, с помощью которого мошенники пытаются обмануть школьников и их родителей.
Аферисты под видом сотрудников образовательных учреждений выходят на связь с детьми или родителями, сообщая о необходимости обновления или перевыпуска электронного дневника.
Используя такую легенду, они стремятся получить доступ к персональной информации и банковским сервисам.
По сообщению Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, злоумышленники звонят по телефону и представляются, например, учителями или медработниками школы.
Во время разговора они настаивают на срочном обновлении электронного дневника или необходимости новой регистрации для прохода к занятиям.
В полиции уточняют, что мошенники стараются получить следующие данные:
- код подтверждения из сообщения для входа в личный кабинет на портале государственных услуг;
- данные для доступа к банковскому приложению;
- выудить личную информацию с помощью фишинговых ссылок.
Пока одни родители рассчитывают на технические средства защиты, специалисты советуют заранее обсуждать с детьми возможные риски при подобных контактах.
Родителям следует объяснять детям, как действовать, если им поступают подобные звонки или сообщения. Особое внимание специалисты уделяют развитию бдительности у детей и подростков.
Ранее сообщалось, что кражи денежных средств через электронные школьные дневники уже были зафиксированы. Призыв к внимательности и осторожности в подобных ситуациях остаётся актуальным для всех пользователей.