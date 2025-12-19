Городовой / Полезное / Пальцы не оближешь, а откусишь! Добавим одну специю и от куриного филе не оттащишь за уши
Пальцы не оближешь, а откусишь! Добавим одну специю и от куриного филе не оттащишь за уши

Опубликовано: 19 декабря 2025 11:35
курочка
Фото: Городовой.ру

Плеснули масло и отправили в духовку. Достали и потеряли дар речи.

Хотите ужин, после которого будете облизывать пальцы? Забудьте про десятки специй. Всё, что нужно, уже есть на вашей кухне. Секрет невероятного вкуса сочного мяса птицы — в чесноке и соли. Но главный трюк — не в них.

Не жарите, а «запечатывайте». Разогрейте сковороду докрасна. Масло должно шипеть. Куриное филе нарежьте не на кубики, а на крупные плоские куски и тщательно обсушите. Бросьте на раскалённую поверхность и не трогайте 3–4 минуты, пока не схватится золотистая корочка. Она «запечатает» соки внутри.

Ловкий манёвр с чесноком. Тонко нарезанный чеснок добавьте только в конце, когда курица почти готова. Пусть он ароматизирует масло всего 60–90 секунд, иначе даст горечь.

Волшебные 4 минуты покоя. Сняв с огня, не ешьте сразу! Дайте мясу «отдохнуть» 4 минуты. За это время соки, которые вы удержали корочкой, равномерно распределятся.

Результат — безумно сочная курочка с хрустящей корочкой. Гарнир? Кускус, залитый кипятком, или замороженные овощи на второй сковороде. Всё готово пока курица «отдыхает». Готовьте с умом, а не с утратой времени.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
