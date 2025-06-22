«Спасибо за толерантность»: почему в Петербурге решили установить памятник Жириновскому

В Санкт-Петербурге появится памятник политику Владимиру Жириновскому — об этом заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Севастополь — первым, Петербург — следующим

По словам Слуцкого, памятник уже готов в Севастополе и будет торжественно открыт осенью текущего года. Кроме того, планируется установка памятников Жириновскому и в других городах и населенных пунктах России.

«Будут памятники и в других городах, населенных пунктах. В том числе, с большой вероятностью будет открыт памятник Владимиру Вольфовичу Жириновскому в Санкт-Петербурге», — заявил Слуцкий.

Он также выразил благодарность губернатору Александру Беглову и его команде «за толерантность». Это решение, по мнению Слуцкого, является признанием огромного вклада Жириновского в современную и будущую Россию.

Жириновский — в бронзе и истории

Напомним, что на данный момент единственный памятник Владимиру Жириновскому в России находится в Москве — он был открыт в апреле 2023 года на Новодевичьем кладбище.

Это событие вызвало неоднозначную реакцию в обществе, однако, стремление увековечить память политика остается актуальным для его сторонников.

В настоящее время в Государственном музее политической истории России в Петербурге проходит выставка «Так говорил Жириновский», позволяющая посетителям ознакомиться с политическим наследием основателя ЛДПР.

Как пишет 78.ru, экспозиция, которая продлится до 29 июня, представляет собой своеобразный ретроспективный обзор высказываний и политических взглядов Жириновского, демонстрируя его вклад в формирование политического ландшафта страны.

Реакция и перспективы установки памятника

Решение об установке памятника Жириновскому в Петербурге вызвало неоднозначную реакцию в общественности.

Сторонники политика приветствуют эту инициативу как справедливую дань уважения его заслугам, в то время как оппоненты выражают сомнение в целесообразности увековечивания памяти противоречивой фигуры.

В настоящее время не сообщается о предполагаемом месте установки памятника в Санкт-Петербурге, но можно предположить, что выбор будет сделан с учетом значимости места и его посещаемости.

Учитывая яркую и эксцентричную личность Владимира Жириновского, не исключено, что памятник будет отличаться неординарным дизайном и отражать его характерные черты.

Будет ли памятник в Петербурге таким же противоречивым, как и сам политик — покажет время. Однако, его установка, безусловно, станет важным событием в культурной и политической жизни города и привлечет внимание к личности Владимира Вольфовича и его вкладу в российскую историю.