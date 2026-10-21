С сегодняшнего дня: Сбербанк вводит важную функцию для всех пользователей приложения «Сбербанк Онлайн»

Какая функция приложения "Сбербанк Онлайн" сделает жизнь россиян лучше

Для россиян, которые собираются за границу, есть хорошие новости. В “Сбербанке Онлайн” появилась полезная функция, благодаря которой можно будет оформить виртуальную SIM-карту для поездок в другие страны. Это позволит использовать мобильный интернет без стандартного роуминга.

Кому будет полезна услуга

Нововведение пригодится тем людям, которые во время отдыха за границей захотят оставаться на связи. Роуминг обычно считается дорогим, поэтому виртуальная SIM-карта станет подходящим вариантом. Достаточно просто оплатить пакет трафика, после чего можно начинать пользоваться.

Где будет работать

Виртуальные SIM-карты будут действовать более чем в 100 странах. Благодаря такой возможности путешественники смогут пользоваться социальными сетями, отправлять файлы, раздавать интернет, сообщает primpress.ru.

Как оформлять

Зайдите в приложение “Сбербанк Онлайн”, выберите страну, в которую собираетесь ехать. Рассмотрите пакеты тарифов, выберите нужный и оплатите его. Займитесь установкой виртуальной SIM-карты. Это делается в настройках смартфона.

Что произойдет с обычной SIM-картой

Обычная SIM-карта никуда не денется, так как она продолжит находиться в телефоне. Ее можно использовать привычным образом, ведь виртуальный вариант необходим прежде всего ради интернета.

Фото: Сгенерировано ИИ

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