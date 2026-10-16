Пенсионерам вернут деньги за отопление: кто сможет получить выплаты и как оформить

Назван законный способ возвращения денег за отопление

После наступления холодов платежки за коммунальные услуги становятся больше, что вызывает тревогу у некоторых пожилых людей. Но пенсионеры даже не догадываются, что государство способно компенсировать значительную часть расходов. Это является реальной поддержкой, но важно понять, как ее запрашивать.

Реальные рычаги помощи: субсидия и льгота

Эти механизмы поддержки имеют разные механизмы. Субсидия работает в том случае, если расходы на ЖКХ превышают 22% от дохода семьи. В подобной ситуации государство может вернуть разницу.

Льгота представляет собой компенсацию, которая выплачивается по статусу. Сюда можно отнести ветеранов боевых действий, инвалидов и чернобыльцев. Эта группа людей имеет право на возврат 50% от всей стоимости коммуналки.

Миф о возрастной скидке

Есть люди, которые путают компенсацию за отопление со льготой за капитальный ремонт. После 70 лет государство может вернуть 50% взноса на капремонт, после 80 лет показатель увеличивается до 100%. Но и здесь важно учитывать некоторые факторы.

Пожилой человек должен проживать один или в семье, которая состоит из неработающих пенсионеров, инвалидов. Если в квартире проживает работающий родственник, то деньги не будут выплачены, сообщает "Ура.ру".

Подробнее о долгах

Прежде любые задолженности в платежке приводили к отказам, но сейчас все изменилось. Если просрочка обычная, то она не будет являться препятствием для помощи. Отказать могут только в том случае, если долг был подтвержден решением суда.

Как вернуть деньги

Собрать базовые документы. В этот список входит: паспорт, выписка о зарегистрированных людях в квартире, документы на жилье, квитанции и реквизиты банковской карты. Подать заявление. Это можно сделать через Госуслуги, в отделениях социальной защиты, а также в МФЦ.

Фото: Сгенерировано ИИ

Читайте также:

Пенсия за советский стаж: сколько добавят денег и как пересчитать

С октября Сбербанк ужесточил проверки по картам «Мир»: к чему уже сейчас готовиться россиянам

Лучшее русское имя для мальчика - значит "божья милость": старинное, сильное и очень красивое