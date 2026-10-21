Ваш советский стаж может приносить больше: как проверить доплату и оформить «Ветерана труда» в 2026 году

Как советский стаж влияет на пенсию

Многие удивляются, узнав, что годы работы в СССР до сих пор «работают» на пенсию. Речь не про отдельную выплату, а про переоценку пенсионного капитала — именно она даёт ощутимую прибавку.

Сколько добавят за советский стаж

Механизм простой: всем со стажем до 2002 года дают базовые 10%, а сверху — по 1% за каждый полный год работы до 1991 года. Ограничений по максимуму нет: чем больше советских лет, тем выше надбавка. В среднем это плюс 1 200–3 500 рублей в месяц — точная сумма зависит от прежней зарплаты.

Что засчитывают в стаж

Учитывают не только работу:

службу в Советской армии (в ряде случаев в полуторном размере);

уход за ребёнком до полутора лет (в пределах лимитов);

в отдельных случаях — учёбу в техникуме или вузе.

Ветеран труда: какие льготы реально помогают

При большом стаже (обычно от 40 лет для мужчин и 35 для женщин либо при наличии наград СССР) оформляют звание «Ветеран труда». Среди льгот — ежемесячная выплата, компенсация до 50% расходов на ЖКХ, льготный проезд, а также льготное зубопротезирование и путёвки в санаторий.

Практический совет

Расчёт делают автоматически, но из‑за ошибок или утери документов часть стажа может не попасть в систему, передает источник.

Чтобы ничего не потерять, закажите выписку из индивидуального лицевого счёта на Госуслугах. Если найдёте пробелы, подайте архивные справки — пенсию пересчитают.

Мнение пенсионеров России

«Думала, что советский стаж уже ничего не значит, а оказалось — это реальная прибавка к пенсии», - отметила Ирина Викторовна из Пензы. «Оформляла “Ветерана труда” ради льгот на коммуналку — экономия ощутимая, особенно зимой», - рассказала Валентина Ивановна из Москвы. «Долго не проверяла выписку, а потом нашла, что пять лет не учли; после подачи справок пенсию пересчитали — теперь понимаю, зачем следить за данными», - сообщила Анастасия Петровна из Питера.

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