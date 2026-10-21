Как носить джинсы после 50 лет: ошибки, старящие образ — разбор стилиста Марии Шеди

Джинсы давно перестали быть чем-то особенным и дружат с любым нарядом.

Но дамы в возрасте после пятидесяти нередко смущаются надевать такие брюки или выбирают их так, что выглядят старше. Стилист Мария Шеди разобрала типичные промахи при составлении комплектов с джинсовой тканью. Учтите ее замечания, чтобы выглядеть свежо и уверенно.

Прямой крой вместо обтягивающего

Распрощаться с узкими моделями в зрелом возрасте непросто: кажется, что фигуру подчеркивают лишь тесные брюки. На самом деле ровные силуэты выглядят спокойнее и собраннее, а возрастным женщинам идут куда больше. Ищите варианты со средней или чуть завышенной талией, без лишних украшений, из плотной ткани.

Мягкая ткань подведет

Чересчур податливый материал испортит даже удачный фасон. На вешалке вещь кажется милой и приятной, но при носке собирается в складки и обнажает недостатки фигуры. После пятидесяти лучше обходить такие модели стороной, чтобы на животе не появлялась гармошка, а колени не провисали.

Посадка и длина решают

Завышенная талия зрительно вытягивает ноги, но если пояс давит на живот, наряд становится тяжелым: вместо аккуратной талии возникает поперечная линия. Не верьте слепо в чудо завышенной посадки — средняя смотрится не хуже. Главное, чтобы пояс сидел свободно. Длину подбирайте под собственную фигуру: укороченные брюки привлекают взгляд к щиколоткам и удлиняют ноги, но если край приходится на самую широкую часть икры, эффект обратный. Универсальный вариант — чуть выше обуви или полная длина до ее верха.

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