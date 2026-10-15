Мечтаете о доме, но нет денег на землю — государство выделит участок бесплатно: кому это доступно

Как получить бесплатный участок

Земля от государства — не миф, но и не лотерея: тут всё строго по правилам. Кому-то дают сотки по льготе, кто-то берёт гектар на Дальнем Востоке, а в регионах встречаются свои бонусы.

Кому положена земля

Льготники получают участки один раз, размеры зависят от статуса:

многодетные семьи — 6–15 соток;

Герои СССР и РФ — от 20 соток в городе, от 40 — в селе;

«Мать-героиня» — от 0,08 га в городе, от 0,25 га в селе;

остальные льготные категории — по нормам регионов.

Программы для переезда

«Дальневосточный» и «Арктический гектар» дают до 10 гектаров на 4,5 года. Если построить дом и оформить его, срок можно сократить. Потом — право собственности.

Региональные и нестандартные варианты

В некоторых местах землю дают врачам, учителям, фермерам. При целевом использовании через 5 лет участок можно оформить в собственность, передает источник. Освоение бесхозного участка — рискованный путь: 18 лет работ и суд, плюс риск штрафа, если объявится владелец.

Бесплатный участок реально получить, но придётся разобраться в условиях и собрать документы. Главное — выбрать подходящую программу и не ждать, что всё сделают за вас.

Мнение россиян

«Очереди пугают, но ради своих соток можно и подождать», - сообщила Ирина из Калуги. «Для семьи даже небольшой участок — уже серьёзная поддержка», - отметил Олег из Подмосковья. «Гектар — это свобода, но и большая ответственность», - подчеркнула Ольга из Саратова.

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