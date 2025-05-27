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Домохозяйкам Петербурга могут платить зарплату: о какой сумме идет речь

Опубликовано: 27 мая 2025 09:30
Домохозяйка
Домохозяйкам Петербурга могут платить зарплату: о какой сумме идет речь
Городовой ру

Почему в Госдуме вспомнили об идее соцподдержки для домохозяек и что изменится, если инициативу одобрят?

Депутаты Государственной думы разработали законопроект, предполагающий ежемесячные выплаты для тех, кто занимается ведением домашнего хозяйства. Инициатива направлена на поддержку малообеспеченных семей и признание социальной ценности домашнего труда.

Размер пособия: прожиточный минимум в регионе

Размер пособия будет рассчитываться исходя из размера прожиточного минимума, действующего в конкретном регионе. По мнению автора инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова, заявил, такая мера поддержит семьи с низкими доходами.

Размер помощи будет адаптирован к региональным особенностям.

Идея Жириновского: оплата домашнего труда

Ранее идею о такой соцподдержке высказывал Владимир Жириновский, отметил Нилов в своем Telegram-канале. Домашний труд — это полноценная работа, которая имеет социальную ценность, поэтому она должна оплачиваться, убежден парламентарий.

Подчеркивается важность признания и оценки домашнего труда.

Кто сможет получить выплаты: условия получения пособия

Согласно документу, право на выплаты получат безработные, занимающиеся уходом за детьми старше полутора лет, детьми-инвалидами или пожилыми родителями. При этом пособие будет доступно только для малообеспеченных семей. Выплаты будут предоставляться тем, кто осуществляет социально значимую деятельность, но не получает за это оплату.

Законопроект направлен на дополнительную поддержку граждан, выполняющих неоплачиваемую, но социально значимую работу. Если инициативу примут, домохозяйки впервые получат официальный статус и финансовую помощь от государства.

Критерий Описание
Кто может получить Безработные, занимающиеся домашним хозяйством и уходом за детьми, инвалидами, пожилыми
Размер выплаты Региональный прожиточный минимум (пример для СПб — 21 069 руб. для трудоспособных)
Условия для получения Среднедушевой доход семьи ≤ двукратный прожиточный минимум; статус безработного
Срок выплаты 6 месяцев с возможностью продления
Автор инициативы Ярослав Нилов (идея — Владимир Жириновский)
Цель Поддержка малообеспеченных семей, признание домашнего труда
Статус законопроекта На рассмотрении в Госдуме
Особые условия Для недавно получивших гражданство — только после 5 лет проживания в РФ

Прожиточный минимум в Петербурге: ориентировочные размеры выплат

Напомним, размер прожиточного минимума в Санкт-Петербурге в 2025 году составляет 19 329 рублей на душу населения, для трудоспособного населения — 21 069 рублей; для пенсионеров — 16 623 рубля; для детей — 18 749 рублей. Размер выплат будет зависеть от прожиточного минимума, установленного в регионе.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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