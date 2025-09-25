Городовой / Общество / Круизный долгострой: куда отправится круизный лайнер «Владимир Жириновсий» из Петербурга
Круизный долгострой: куда отправится круизный лайнер «Владимир Жириновсий» из Петербурга

Опубликовано: 25 сентября 2025 19:00
«Петр Великий»
Городовой ру

Огромный круизный лайнер носил раньше имя Петра Великого.

Круизный лайнер «Владимир Жириновский» — крупнейший в России. Его начали строить еще в 2016 году, и изначально судно называлось «Петр Великий».

Тогда проект казался важным для отечественного судостроения, ведь это был первый крупный пассажирский корабль премиум-класса, который заложили в России за последние 60 лет.

Теперь он считается самым известным круизным долгостроем, а в 2024 году его без особого шума переименовали и дали имя известного политика, пишет РГ.

Первые шаги и сложный путь

Строительство лайнера стартовало на заводе «Лотос» в Астраханской области. Президент России Владимир Путин дал старт работам по видеосвязи.

Судно проектировалось для Московского речного пароходства, а операционной компанией станет «Мостурфлот».

Четырехпалубное судно длиной 141 метр и шириной почти 17 метров рассчитано на 310 пассажиров и 90 членов экипажа.

В декабре 2017 года «Петр Великий» получил свое имя, но вскоре выяснилось, что сроки сдачи сильно сдвигаются из-за изменений в проекте и поставках.

В 2023 году принято решение перевезти строительство в Санкт-Петербург, на Балтийский завод, где сейчас завершают работы. Его готовность составляет около 90%.

Решение о переименовании было принято на заседании фракции ЛДПР в Госдуме. Партия выдвинула такую инициативу и она была принята, пишет arbuztoday.ru.

Особенности лайнера

Это настоящий плавучий пятизвездочный отель с комфортом на борту: просторные каюты с балконами, рестораны, бассейн, спа и тренажерный зал, пишет paluba.media.

Лайнер рассчитан на комфортное путешествие по рекам и морям России и соседних стран. Он может выходить в Каспийское, Черное, Балтийское и другие моря.

Когда лайнер будет готов

Судно планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году, хотя не исключают перенос на следующий год, пишет ДП.

Весь первый сезон лайнер пройдет по рекам России, чтобы тщательно отработать все нюансы эксплуатации и дать пассажирам почувствовать новое судно. После этого начнутся круизы по морям.

Главная сложность в строительстве заключалась в высокой стоимости и необходимости государственной поддержки.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
