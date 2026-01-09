«Шибче», «Давеча», «Зенки вылупил»: 1 из 1000 петербуржцев поймет смысл этих загадочных слов

Великий и Могучий Русский Язык обладает не только строгими правилами и законами, но и поразительной многослойностью.

Он оперирует как минимум тремя дополнительными пластами лексики, которые позволяют составлять отдельные, не менее интересные словари.

Эти слои — от заимствований до укоренившихся диалектизмов — формируют истинное богатство нашей речи.

Заимствования и запретная лексика

Первый пласт — это “словарь современных слов”, куда попадает всё, что “понадёргали из зарубежных языков, адаптируя под себя”. Сюда же стекаются все компьютерные и интернетные термины, свидетельствующие о постоянном движении языка.

Второй словарь — это “второй словарь не для всех”, который требует возрастной цензуры, — матерный русский. Исследователи отмечают уникальность этого пласта:

“Наверное, ни в одном языке мира нет такого богатого количества мата, как в нашем”.

Признается, что в кругу взрослых, как гипербола для передачи эмоции или ускорения действия, он может быть уместен — но категорически не в детской речи или с телевизионных экранов.

“Бабушкин” словарь: хранитель уюта и диалектов

Третий, самый ностальгический словарь автор назвал “бабушкиным”. Он включает в себя старинные слова, которые, возможно, не соответствуют строгим нормам современного русского языка, но продолжают жить в обиходе.

Сюда же попадают и региональные слова. В качестве примера приводится слово «перепечи» — “маленькие удмуртские пироги, что-то типа ватрушки, только там начинка другая, не сладкая”.

Натолкнула на воспоминания о бабушкиной речи одна случайная заметка. В деревне всегда говорили «ведер», а не «вёдер». Это звучало “мягче, уютнее, что ли”.

Лексические открытия из глубинки

Даже в пределах одной семьи слова могут различаться. Недавно услышанные слова, вызвавшие недоумение, раскрыли целые пласты старой лексики.

“Голбец” оказался — подполом, а «шушенки» — это “остатки сахара, когда они на дне банки слиплись в кристаллики”.

Многие сегодня не знают слова «Кулёма», которым бабушки могли называть озорника, попавшего в неловкую ситуацию. Если ребенок рассыпал муку, бабушка могла сказать: «Ну, Кулёма».

В той же деревне «колидор» мог заменить коридор. Слово «вехотка» означало мочалку, а «зенки» — глаза: “Что, мол, зенки вылупил”.

Есть и слова-описания состояний: «цыпки» — это не цыплята, а “когда руки обветрены и на них появляются такие мелкие трещенки”.

Слова, возвращающие в прошлое

Слова, обозначающие время и действия, также заслуживают внимания:

Давеча — недавно.

Нонешний — сегодняшний, или этого года.

Гаманок — кошелёк.

Елозить — беспокойно дёргаться, или ездить по грязи.

Сподобился — наконец-то сделал то, что от тебя ожидали, “типа, удостоил чести”.

Шибче — больше, громче, сильнее.

В отдельную категорию выносится лексика, понятная по смыслу, но звучащая с характерным говором: «лисапед», «семачки», «часы не ходют», «робЯты», «не евши», «не пимши», «гулямши», «этсамое», «эвОна как».

Присказки и “культурный код”

Народная речь богата идиомами, которые служили комментариями к жизни. Когда бабушка парила в бане, приговаривала:

«Как с гуся вода, так со Стёпки вся худоба».

На непоседливого ребенка можно было услышать:

«Наська, чё ты бегаешь, как савраска, и орёшь, как оглашенная?».

А если сборы затягивались:

«Вы пошто там вошкаетесь шибко долго?».

На вопрос о делах могли ответить:

«Как сажа бела».

Дедушки чаще использовали более деловой ответ:

«Дела идут, контора пишет».

Автор заключает, что все эти слова и присказки обладают неповторимым “культурным кодом” — общенародным достоянием. Особенно нежное впечатление производит слово, услышанное в Пермском крае — «полюбать», то есть поцеловать.

«Такое оно мягкое и нежное…» — резюмирует ценность этого лексического наследия.

