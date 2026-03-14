"Чёртово кладбище": Самая страшная поляна в России - почему туда не суются даже смельчаки

Информация о гиблом месте в России.

Россия таит множество необычных уголков, но некоторые из них не только интересные, но и пугающие, соваться туда боятся даже туристы с опытом.

Где находится "Чёртово кладбище" и почему оно так называется.

Местоположение

Местные также называют место "Чёртовой поляной", находится оно в Красноярском крае недалеко от Дешембского озера. Отмечается, что недалеко отсюда в 1908 году упал знаменитый Тунгусский метеорит.

По легендам, образовалась поляна в результате падения "огненного тела" с неба, но никаких подтверждений этому факту учёные найти не смогли. Рассказывают, что после образования поляны можно было видеть по её краям чёрные обугленные деревья.

Что известно

Исследовать "Чёртово кладбище" - желающих мало, местные туда сами не ходят и другим не советуют, место окутано зловещей славой, оно считается проклятым, дьявольском. Интересен и тот факт, что экспедиции, которые отправлялись для изучения этого места, либо возвращались ни с чем, либо терпели колоссальные потери или исчезали бесследно.

Некоторые исследовательские группы рассказывали, что при приближении к поляне у них начиналась паника, членов группы охватывали болезни, а техника выходила из строя. Это заставляло энтузиастов поворачивать назад, так и не добравшись до Чёртова кладбища.

Известно, что поляна - размером от 30 до 200 метров, точно говорить о размере никто не берётся.

Мистические происшествия

С давних времён остались свидетельства охотников, которые случайно забрели в гиблое место. Они увидели там множество костей. Собаки, которые пробежали по территории поляны, вскоре погибли, перед этим совсем перестав есть.

