Забудьте про советы из интернета: вот почему дверцу стиралки нужно закрывать
Забудьте про советы из интернета: вот почему дверцу стиралки нужно закрывать

Опубликовано: 14 марта 2026 03:45
 Проверено редакцией
Городовой ру
 Как просушить машинку и не посадить петли

Люди часто оставляют дверцу стиральной машины открытой после стирки, чтобы внутри не заводилась плесень и не появлялся неприятный запах. После окончания программы в барабане и резиновой прокладке скапливается влага.

Это идеальная среда для бактерий и грибка, отмечает автор канала "Записки Айтишника". Из-за этого вещи могут пахнуть сыростью, а у некоторых людей даже возникает аллергия.

Однако у привычки держать дверцу постоянно открытой есть и противники. Некоторые мастера считают, что это может навредить технике.

Доводы против:

  • Нагрузка на петли. Дверца у стиралок спереди тяжелая из-за стекла. Если она всегда открыта, петли могут прогнуться. Тогда дверца перестанет плотно закрываться.
  • Износ резинки. Уплотнитель на дверце рассчитан на то, чтобы быть сжатым. Если он долго остается растянутым, резина теряет форму и трескается.
  • Пересыхание системы. Внутри машинки всегда есть немного воды. Это нужно для работы датчиков. Если дверца открыта, эта вода испаряется. Остатки порошка и грязи засыхают и превращаются в засоры.
  • Безопасность. Открытую дверцу в маленькой ванной легко задеть и сломать.

Как найти золотую середину?

Можно использовать простые правила, которые учитывают интересы обеих сторон:

  1. Не распахивать настежь. Достаточно оставить небольшую щель в 5-10 см. Воздух будет поступать, а петли - не перегружаться.
  2. Вытирать влагу вручную. После стирки лучше взять тряпку и протереть барабан, особенно складки резиновой манжеты, где вода застаивается чаще всего.
  3. Чистить машинку. Раз в пару месяцев стоит гонять стирку без белья с лимонной кислотой или спецсредством. Это убирает запах и накипь.
  4. Сушить лоток. Отсек для порошка лучше вынимать и сушить отдельно.
  5. Следить за петлями. Если дверца стала закрываться хуже, значит, ее лучше не держать открытой подолгу.

Кто-то всю жизнь держит машинку открытой и не знает проблем. Другие жалуются на поломки. В сервисах говорят, что примерно 15% поломок петель случаются именно из-за того, что дверцу постоянно оставляют открытой.

Лучше всего приоткрывать дверцу на несколько часов, пока барабан не высохнет, а потом закрывать. И не забывать регулярно протирать внутренние детали и проводить чистку.

Автор:
Анастасия Чувакова
