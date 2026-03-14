Забудьте про советы из интернета: вот почему дверцу стиралки нужно закрывать

Люди часто оставляют дверцу стиральной машины открытой после стирки, чтобы внутри не заводилась плесень и не появлялся неприятный запах. После окончания программы в барабане и резиновой прокладке скапливается влага.
Это идеальная среда для бактерий и грибка, отмечает автор канала "Записки Айтишника". Из-за этого вещи могут пахнуть сыростью, а у некоторых людей даже возникает аллергия.
Однако у привычки держать дверцу постоянно открытой есть и противники. Некоторые мастера считают, что это может навредить технике.
Доводы против:
- Нагрузка на петли. Дверца у стиралок спереди тяжелая из-за стекла. Если она всегда открыта, петли могут прогнуться. Тогда дверца перестанет плотно закрываться.
- Износ резинки. Уплотнитель на дверце рассчитан на то, чтобы быть сжатым. Если он долго остается растянутым, резина теряет форму и трескается.
- Пересыхание системы. Внутри машинки всегда есть немного воды. Это нужно для работы датчиков. Если дверца открыта, эта вода испаряется. Остатки порошка и грязи засыхают и превращаются в засоры.
- Безопасность. Открытую дверцу в маленькой ванной легко задеть и сломать.
Как найти золотую середину?
Можно использовать простые правила, которые учитывают интересы обеих сторон:
- Не распахивать настежь. Достаточно оставить небольшую щель в 5-10 см. Воздух будет поступать, а петли - не перегружаться.
- Вытирать влагу вручную. После стирки лучше взять тряпку и протереть барабан, особенно складки резиновой манжеты, где вода застаивается чаще всего.
- Чистить машинку. Раз в пару месяцев стоит гонять стирку без белья с лимонной кислотой или спецсредством. Это убирает запах и накипь.
- Сушить лоток. Отсек для порошка лучше вынимать и сушить отдельно.
- Следить за петлями. Если дверца стала закрываться хуже, значит, ее лучше не держать открытой подолгу.
Кто-то всю жизнь держит машинку открытой и не знает проблем. Другие жалуются на поломки. В сервисах говорят, что примерно 15% поломок петель случаются именно из-за того, что дверцу постоянно оставляют открытой.
Лучше всего приоткрывать дверцу на несколько часов, пока барабан не высохнет, а потом закрывать. И не забывать регулярно протирать внутренние детали и проводить чистку.
