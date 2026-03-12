Пролежит 100 лет: это покрытие дешевле брусчатки и плитки, а выглядит блестяще – и сорняки не растут

Брусчатка и тротуарная плитка по праву заслужили признание в сфере ландшафтного дизайна благодаря своей эстетической привлекательности, функциональности и доступности. Однако, под воздействием внешних факторов покрытия могут деформироваться. Кроме того, в швах между плитками неизбежно прорастает нежелательная растительность, что требует регулярного вмешательства.
Специалисты канала «Блог самостройщика» рекомендуют использовать технологию создания монолитного покрытия с декоративным тиснением. Для этого необходимо приобрести или изготовить металлическую форму с желаемым узором.
Процесс включает в себя заливку бетона на подготовленную поверхность с последующим тиснением формы до полного застывания материала. Такой метод позволяет превратить обычное бетонное покрытие в привлекательный элемент ландшафтного дизайна.
Ключевым преимуществом такого подхода является отсутствие швов, что предотвращает прорастание травы и значительно упрощает уход за покрытием.
