Пролежит 100 лет: это покрытие дешевле брусчатки и плитки, а выглядит блестяще – и сорняки не растут

Опубликовано: 12 марта 2026 23:16
 Проверено редакцией
Прекрасная замена брусчатке и плитке

Брусчатка и тротуарная плитка по праву заслужили признание в сфере ландшафтного дизайна благодаря своей эстетической привлекательности, функциональности и доступности. Однако, под воздействием внешних факторов покрытия могут деформироваться. Кроме того, в швах между плитками неизбежно прорастает нежелательная растительность, что требует регулярного вмешательства.

Специалисты канала «Блог самостройщика» рекомендуют использовать технологию создания монолитного покрытия с декоративным тиснением. Для этого необходимо приобрести или изготовить металлическую форму с желаемым узором.

Процесс включает в себя заливку бетона на подготовленную поверхность с последующим тиснением формы до полного застывания материала. Такой метод позволяет превратить обычное бетонное покрытие в привлекательный элемент ландшафтного дизайна.

Ключевым преимуществом такого подхода является отсутствие швов, что предотвращает прорастание травы и значительно упрощает уход за покрытием.

Ранее мы рассказали, чем заменить плиточное покрытие дорожек на участке.

Автор:
Ксения Сафрыгина
Полезное
