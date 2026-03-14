Как отмыть старые сковородки и кастрюли: 4 средства - И грязь отпала сама

Чистка посуды, особенно сковородок и кастрюль, - настоящая каторга для хозяек. Кажется, что их просто невозможно отмыть от застарелых жира и нагара, но вариант всё-таки существует.
Рассмотрим способ чистки подробнее по шагам
Рассмотрим способ чистки подробнее по шагам
- Для чистки нам понадобится большая металлическая ёмкость - кастрюля или ведро, в которое поместятся все ваши грязные кастрюли и сковородки.
- Наливаем в него воды и ставим на нагрев. Средства будем добавлять по очереди.
- Сначала натираем 1 хозяйственное мыло тёмного цвета, оно содержит щёлочь, которая поможет справиться с жиром.
- Следующим компонентом внесём любой стиральный порошок, нам понадобится его 1 стакан.
- Теперь выкладываем в кастрюлю 2 нарезанных на дольки лимона, лимонная кислота также поможет удалить жир и нагар.
- Теперь всыпаем 1 пачку питьевой соды. В этот момент может образоваться пена, это нормальная реакция при соединении кислоты и соды.
- Снижаем нагрев, чтобы кипение не было слишком мощным. Теперь опускаем в жидкость кастрюли и сковородки, предварительно сняв пластиковые ручки.
- Если загрязнений на посуде не очень много, то хватит 15-20 минут кипячения. А вот старый нагар начнёт отходить только через час.
- После такого кипячения вы сможете отчистить даже самую запущенную посуду без особых усилий.
