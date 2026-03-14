Как отмыть старые сковородки и кастрюли: 4 средства - И грязь отпала сама
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Советская сладость, которую не найти в магазине: посадите медовые сорта клубники один раз и станете победителем жизни Полезное
Без земли и захвата подоконников: умелые садоводы выращивают рассаду в пеленках — 2 способа Полезное
Нежные блины с сыром и зеленью: простой рецепт, который хочется повторять Полезное
Тайна хранителя города: сколько всего сменилось ангелов на шпиле Петропавловского собора Вопросы о Петербурге
Как не испортить замерзший замок машины зимой: ошибки, которые совершают все Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Как отмыть старые сковородки и кастрюли: 4 средства - И грязь отпала сама

Опубликовано: 14 марта 2026 03:06
 Проверено редакцией
Legion-Media
Совет по чистке закопченной посуды.

Чистка посуды, особенно сковородок и кастрюль, - настоящая каторга для хозяек. Кажется, что их просто невозможно отмыть от застарелых жира и нагара, но вариант всё-таки существует.

Способ чистки старых закопченных сковородк и кастрюль предлагают на канале "Практичные советы", вам он обязательно понравится, посуда станет идеально сверкающей.

Рассмотрим способ чистки подробнее по шагам

  1. Для чистки нам понадобится большая металлическая ёмкость - кастрюля или ведро, в которое поместятся все ваши грязные кастрюли и сковородки.
  2. Наливаем в него воды и ставим на нагрев. Средства будем добавлять по очереди.
  3. Сначала натираем 1 хозяйственное мыло тёмного цвета, оно содержит щёлочь, которая поможет справиться с жиром.
  4. Следующим компонентом внесём любой стиральный порошок, нам понадобится его 1 стакан.
  5. Теперь выкладываем в кастрюлю 2 нарезанных на дольки лимона, лимонная кислота также поможет удалить жир и нагар.
  6. Теперь всыпаем 1 пачку питьевой соды. В этот момент может образоваться пена, это нормальная реакция при соединении кислоты и соды.
  7. Снижаем нагрев, чтобы кипение не было слишком мощным. Теперь опускаем в жидкость кастрюли и сковородки, предварительно сняв пластиковые ручки.
  8. Если загрязнений на посуде не очень много, то хватит 15-20 минут кипячения. А вот старый нагар начнёт отходить только через час.
  9. После такого кипячения вы сможете отчистить даже самую запущенную посуду без особых усилий.

Автор:
Марина Котова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью