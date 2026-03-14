Пророчества Ванги на 2026 год – что будет с миром и Россией

Что Ванга напророчила миру и России на 2026 год?

Имя болгарской провидицы Ванги известно во всем мире. Многие люди до сих пор верят, что она могла заглядывать в будущее и видеть судьбы целых стран.

Среди ее пророчеств есть те, которые касаются 2026 года. Ванга предупреждала о серьезных переменах в мире, природе и технологиях.

Чего ждать от планеты

По словам Ванги, в 2026 году природа напомнит о своей силе. Главная причина будущих бедствий - деятельность самого человека. Провидица говорила, что Земля начнет «содрогаться» гораздо чаще, а вода поглотит многие берега.

Мир на пороге войны

Ванга считала, что политические разногласия между странами могут привести к серьезному военному конфликту. Она предсказывала, что в 2026 году противостояние между мировыми державами достигнет опасной точки.

Напряженность на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной и Южной Азии лишь усиливает опасения по поводу возможной эскалации глобального конфликта, сообщают "Известия".

Технологии

Ванга верила в большой скачок в науке. Она говорила, что ученые смогут «приручить невидимые силы». Под этим она, скорее всего, подразумевала прорывы в самых передовых областях.

Речь идет о создании мощнейших квантовых компьютеров, генной инженерии или появлении по-настоящему самостоятельного искусственного интеллекта. Однако провидица предупреждала: любые великие открытия несут неизвестные угрозы.

Голод и жажда

Еще одно тревожное предсказание касается самых простых вещей - еды и воды. Ванга считала, что в 2026 году многие страны столкнутся с острой нехваткой ресурсов. Людям будет не хватать чистой воды и продовольствия, что приведет к массовым миграциям и социальным потрясениям.

Что ждет Россию в 2026 году

Ванга говорила, что страну ждут непростые времена. По мнению провидицы, Россию могут ожидать экономические трудности, вызванные как внутренними проблемами, так и давлением извне. Возможны изменения в политическом устройстве и рост влияния страны на международной арене.

Краткая биография Ванги

Ванга (полное имя Вангелия Гуштерова) родилась в 1911 году на территории современной Северной Македонии. В 12 лет она попала в страшный ураган, который лишил ее зрения.

Считается, что после этого несчастного случая у нее открылся дар ясновидения. Всю свою жизнь она прожила в Болгарии, куда к ней за советом приезжали люди со всех уголков планеты.

