Пророчества Ванги на 2026 год – что будет с миром и Россией

Имя болгарской провидицы Ванги известно во всем мире. Многие люди до сих пор верят, что она могла заглядывать в будущее и видеть судьбы целых стран.
Среди ее пророчеств есть те, которые касаются 2026 года. Ванга предупреждала о серьезных переменах в мире, природе и технологиях.
Чего ждать от планеты
По словам Ванги, в 2026 году природа напомнит о своей силе. Главная причина будущих бедствий - деятельность самого человека. Провидица говорила, что Земля начнет «содрогаться» гораздо чаще, а вода поглотит многие берега.
Мир на пороге войны
Ванга считала, что политические разногласия между странами могут привести к серьезному военному конфликту. Она предсказывала, что в 2026 году противостояние между мировыми державами достигнет опасной точки.
Напряженность на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной и Южной Азии лишь усиливает опасения по поводу возможной эскалации глобального конфликта, сообщают "Известия".
Технологии
Ванга верила в большой скачок в науке. Она говорила, что ученые смогут «приручить невидимые силы». Под этим она, скорее всего, подразумевала прорывы в самых передовых областях.
Речь идет о создании мощнейших квантовых компьютеров, генной инженерии или появлении по-настоящему самостоятельного искусственного интеллекта. Однако провидица предупреждала: любые великие открытия несут неизвестные угрозы.
Голод и жажда
Еще одно тревожное предсказание касается самых простых вещей - еды и воды. Ванга считала, что в 2026 году многие страны столкнутся с острой нехваткой ресурсов. Людям будет не хватать чистой воды и продовольствия, что приведет к массовым миграциям и социальным потрясениям.
Что ждет Россию в 2026 году
Ванга говорила, что страну ждут непростые времена. По мнению провидицы, Россию могут ожидать экономические трудности, вызванные как внутренними проблемами, так и давлением извне. Возможны изменения в политическом устройстве и рост влияния страны на международной арене.
Краткая биография Ванги
Ванга (полное имя Вангелия Гуштерова) родилась в 1911 году на территории современной Северной Македонии. В 12 лет она попала в страшный ураган, который лишил ее зрения.
Считается, что после этого несчастного случая у нее открылся дар ясновидения. Всю свою жизнь она прожила в Болгарии, куда к ней за советом приезжали люди со всех уголков планеты.
