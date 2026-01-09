Почти 1300 машин «исчезли» с улиц Петербурга с начала года: их увезли за неправильную парковку

В Петербурге в течение первой недели января эвакуировали 1277 автомобилей, припаркованных с нарушением требований дорожных знаков, запрещающих остановку. Данную информацию распространила пресс-служба городского комитета по транспорту.
Водителям напомнили о важности строго следовать правилам при выборе места для стоянки и остановки, особенно на улицах, где установлены соответствующие указатели.
С декабря в наиболее оживлённых районах, куда входят Центральный и Адмиралтейский, организовано три специальные зоны, где один раз в неделю ночью полностью запрещено оставлять автомобили. Ограничения действуют с полуночи до семи утра и введены для того, чтобы обеспечить качественную уборку снега. Эти участки расположены на Дмитровском переулке, Новгородской и Средней Подьяческой улицах.
С начала января в пределах пилотных зон спецстоянки получили десять машин, оставленных вопреки запретам.
Кроме этого, с помощью мобильных устройств автоматической фиксации в Центральном районе выписано более 110 постановлений, а в Адмиралтейском — более двадцати. Это часть усилий, направленных на поддержание порядка в самых загруженных частях города.
В комитете по транспорту объяснили:
"Неправильно припаркованный автомобиль создает серьезное препятствие для спецтехники, что приводит к некачественной уборке, сужению проезжей части и пробкам".
Ранее появлялись предложения пересмотреть систему штрафов для тех, кто паркуется на снегу на участках с озеленением.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».