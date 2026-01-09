Городовой / Город / Почти 1300 машин «исчезли» с улиц Петербурга с начала года: их увезли за неправильную парковку
Почти 1300 машин «исчезли» с улиц Петербурга с начала года: их увезли за неправильную парковку

Опубликовано: 9 января 2026 14:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В Центральном и Адмиралтейском районах города организовали три зоны, в которых один раз в неделю ночью полностью запрещена остановка транспорта.

В Петербурге в течение первой недели января эвакуировали 1277 автомобилей, припаркованных с нарушением требований дорожных знаков, запрещающих остановку. Данную информацию распространила пресс-служба городского комитета по транспорту.

Водителям напомнили о важности строго следовать правилам при выборе места для стоянки и остановки, особенно на улицах, где установлены соответствующие указатели.

С декабря в наиболее оживлённых районах, куда входят Центральный и Адмиралтейский, организовано три специальные зоны, где один раз в неделю ночью полностью запрещено оставлять автомобили. Ограничения действуют с полуночи до семи утра и введены для того, чтобы обеспечить качественную уборку снега. Эти участки расположены на Дмитровском переулке, Новгородской и Средней Подьяческой улицах.

С начала января в пределах пилотных зон спецстоянки получили десять машин, оставленных вопреки запретам.

Кроме этого, с помощью мобильных устройств автоматической фиксации в Центральном районе выписано более 110 постановлений, а в Адмиралтейском — более двадцати. Это часть усилий, направленных на поддержание порядка в самых загруженных частях города.

В комитете по транспорту объяснили:

"Неправильно припаркованный автомобиль создает серьезное препятствие для спецтехники, что приводит к некачественной уборке, сужению проезжей части и пробкам".

Ранее появлялись предложения пересмотреть систему штрафов для тех, кто паркуется на снегу на участках с озеленением.

Автор:
Юлия Аликова
