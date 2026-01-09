Городовой / Город / Магнитная встряска на пороге: петербуржцев предупредили о коварной погодной ловушке
Магнитная встряска на пороге: петербуржцев предупредили о коварной погодной ловушке

Опубликовано: 9 января 2026 13:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Elena Mayorova

Ученые ожидают небольшую магнитную бурю 9 января.

Жителям Санкт-Петербурга сообщили о вероятности слабых геомагнитных возмущений в пятницу, 9 января. По оценкам специалистов, к середине дня прогнозируется магнитная буря уровня G1.

Причиной такой активности называют прохождение поблизости от нашей планеты выброса солнечной плазмы среднего размера, который произошел 6 января.

В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН совместно с коллегами из ИСЗФ СО РАН подчеркнули, что прогноз не отличается высокой стабильностью.

Ситуация может измениться как в сторону затухания, так и в сторону усиления, поскольку облако плазмы сместилось вбок относительно Земли. Если его траектория чуть уклонится в левую сторону, воздействие практически не затронет Землю.

Однако при отклонении облака плазмы в противоположную сторону возможны более значительные колебания магнитного поля планеты, чем ожидается сейчас.

В ближайшие два дня специалисты также не исключают небольшого роста скорости солнечного ветра. Такой сценарий связывают с образовавшейся на обращенной к Земле стороне Солнца корональной дырой.

Автор:
Юлия Аликова
