Городовой / Город / В Петербурге хотят разрешить парковку на сугробах: штрафы предлагается отменить, но только при одном условии
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Магнитная встряска на пороге: петербуржцев предупредили о коварной погодной ловушке Город
«Шибче», «Давеча», «Зенки вылупил»: 1 из 1000 петербуржцев поймет смысл этих загадочных слов Полезное
В Петербурге можно увидеть всю Россию за 2 часа: даже Путина на медведе Город
Какие необычные имена петербуржцы дали детям в 2025‑м Город
Грязная тайна «Пятерочки»: что скрыто внутри орешков со сгущенкой Полезное
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Здоровье История и культура Санкт-Петербурга Праздники
Категории
Общество Спорт Полезное

В Петербурге хотят разрешить парковку на сугробах: штрафы предлагается отменить, но только при одном условии

Опубликовано: 9 января 2026 12:30
 Проверено редакцией
В Петербурге хотят разрешить парковку на сугробах: штрафы предлагается отменить, но только при одном условии
В Петербурге хотят разрешить парковку на сугробах: штрафы предлагается отменить, но только при одном условии
Городовой ру

Во время сильных снегопадов начали поступать жалобы на сложившуюся ситуацию.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилёв выступил с инициативой изменить порядок выдачи штрафов за парковку автомобилей на газонах в зимнее время.

Свое предложение он озвучил в социальной сети, отмечая, что зимой водителям бывает трудно определить границы газонов под слоем снега. В этот период автомобилисты всё чаще жалуются на необоснованные наказания.

Цивилёв предлагает, чтобы при фиксации первого случая парковки на неочевидном газоне в некоторых районах города водителю направлялось официальное предупреждение.

Предлагается также прилагать к извещению ссылку на реестр зеленых насаждений города. Таким образом, инициатива может быть реализована в формате эксперимента.

"Текущая практика, при которой главным инструментом донесения информации о границах газона до водителя является штраф, не работает на профилактику и требует пересмотра в духе принципов понятности и справедливости",

— заявил депутат.

Кроме того, Цивилёв предложил наладить сотрудничество с навигационными сервисами. Он считает, что добавление в их приложения информации о размещении газонов поможет автолюбителям избежать случайных нарушений в условиях плохой видимости.

Ранее отмечалось, что в адрес городских служб продолжили поступать многочисленные обращения из-за неубранного снега на улицах Санкт-Петербурга.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью