В Петербурге хотят разрешить парковку на сугробах: штрафы предлагается отменить, но только при одном условии

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилёв выступил с инициативой изменить порядок выдачи штрафов за парковку автомобилей на газонах в зимнее время.
Свое предложение он озвучил в социальной сети, отмечая, что зимой водителям бывает трудно определить границы газонов под слоем снега. В этот период автомобилисты всё чаще жалуются на необоснованные наказания.
Цивилёв предлагает, чтобы при фиксации первого случая парковки на неочевидном газоне в некоторых районах города водителю направлялось официальное предупреждение.
Предлагается также прилагать к извещению ссылку на реестр зеленых насаждений города. Таким образом, инициатива может быть реализована в формате эксперимента.
"Текущая практика, при которой главным инструментом донесения информации о границах газона до водителя является штраф, не работает на профилактику и требует пересмотра в духе принципов понятности и справедливости",
— заявил депутат.
Кроме того, Цивилёв предложил наладить сотрудничество с навигационными сервисами. Он считает, что добавление в их приложения информации о размещении газонов поможет автолюбителям избежать случайных нарушений в условиях плохой видимости.
Ранее отмечалось, что в адрес городских служб продолжили поступать многочисленные обращения из-за неубранного снега на улицах Санкт-Петербурга.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».