Города назвали в честь чужих героев — и это просто нелепо: нашел 3 самых странных топонима, где румынский лидер важнее местных

Традиция присвоения населённым пунктам имён влиятельных личностей уходит корнями в глубокую древность. В Российской империи этот обычай был чрезвычайно популярен — достаточно вспомнить россыпь “Екатеринбургов”, “Елизаветеградов” и “Александровсков”.

Советская власть, переняв этот инструмент, превратила карту Союза в настоящий идеологический пантеон, увековечивая имена своих лидеров.

Однако куда более интересен менее очевидный слой топонимики — города, названные в честь «чужих» героев: зарубежных коммунистических лидеров, иностранных борцов за рабочее дело и глав дружественных социалистических государств.

Тольятти: Волга и итальянский след

Основанный в 1737 году Василием Татищевым как крепость Ставрополь (с греческого — «город креста»), волжский город развивался долгие годы под своим историческим именем.

Путаница возникла позже, когда на советской карте уже существовал другой Ставрополь, и назрела необходимость переименования в связи с планами строительства гигантского “АвтоВАЗа”.

Идеальный повод подвернулся в 1964 году — в Италии скончался лидер коммунистической партии Пальмиро Тольятти.

Волжский Ставрополь был спешно переименован в Тольятти. Вопрос о возвращении исторического имени в 1990-х годах поднимался, но консенсус не был достигнут.

Главным аргументом в пользу сохранения нового названия стало его неразрывное слияние с промышленным имиджем города и «АвтоВАЗом».

“Ставрополь уже существует на карте, следовательно, придётся городить приставку (например, -на-Волге)”, что выглядело громоздко.

Димитровград: Болгарский след на Волге

Имя болгарского коммуниста Георгия Димитрова было чрезвычайно популярно в СССР — его имя носили улицы, шахты и заводы. В Украинской ССР посёлок Новоэкономическое стал Димитровом ещё при жизни политика, в 1938 году.

Однако волжский город Мелекесс в 1972 году получил имя Димитровград в честь 90-летия со дня рождения Димитрова и сохранил его по сей день.

Удивительно, но вопрос обратного переименования в Ульяновской области, где и сам областной центр не захотел стать Симбирском, ни разу не поднимался.

Маркс и Энгельс: немецкие корни

Поволжье оказалось богатым на «чужие» топонимы. Город Маркс изначально, с 1765 года, носил имя Екатериненштадт, данное в честь инициатора заселения региона немецкими колонистами.

В советское время, когда город был центром немецкой автономии, логично было переименовать его в честь самого знаменитого немца — Карла Маркса.

До 1942 года город назывался Марксштадт, и только после депортации немцев Поволжья сменил название на современное — Маркс. Дискуссии о возврате к историческим корням периодически возникают, но не получают поддержки.

Его сосед, город Энгельс, до 1931 года носил имя Покровск. В присвоении имени сподвижнику Маркса не было странности, так как город был столицей немецкой автономии.

Однако имя Фридриха Энгельса стало предметом споров. В 2021 году Владимир Жириновский публично выступил с инициативой переименования, мотивируя это тем, что Энгельс был «русофобом».

Кингисепп и Георгиу-Деж: дважды переименованные

На реке Луге расположен город, чья история названий изобилует поворотами. С XIV века он был известен как Яма, затем Пётр I переименовал его в Ямбург. В 1922 году город получил имя Кингисепп в честь эстонского революционера Виктора Кингисеппа.

Примечательно, что в Эстонии его именем был назван город Куресааре. Однако в 1989 году эстонцы вернули историческое имя, а ленинградский Кингисепп остался прежним.

Референдум 1993 года показал, что за возвращение Ямбурга высказалось всего 10% горожан.

Лиски Воронежской области, крупный железнодорожный узел, в 1965 году, после смерти румынского лидера, был переименован в Георгиу-Деж. Причина выбора этого города неясна, но связывалась с железнодорожной деятельностью Дежа.

В 1991 году городу вернули историческое имя Лиски после референдума, на котором 71% высказался за историческую топонимику.

Обратная тенденция: советские имена за рубежом

Существовала и обратная тенденция — увековечивание имён советских лидеров в странах социалистического лагеря.

В отличие от Ленина, имя которого не прижилось в названиях городов соцстран (поскольку блок сформировался после его смерти), Сталин увековечивался активно.

Сталинштадт в Германии, Сталин в Болгарии, Орашул-Сталин в Румынии — все эти города были десталинизированы, хотя албанский Сталин (ныне Кучова) продержался дольше всех — до 1990 года.

