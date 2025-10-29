Где все автомобили: после изменения тарифов треть платных парковок в центре Петербурга опустела

После того как с 15 октября в центре Санкт-Петербурга заработала новая структура расценок на платную стоянку, число припаркованных машин снизилось на треть.
За две недели действия новых правил отмечено, что теперь заполняемость таких парковочных зон существенно сократилась, сообщает телеканал «Санкт-Петербург»
Все центральные улицы теперь разделены на четыре категории, где оплата зависит от интенсивности использования. Если зона заполнена больше чем на 85%, стоимость одного часа составляет 360 рублей; если свободно больше половины мест, цена осталась прежней — 100 рублей.
Специалисты отмечают, что для долгосрочных итогов должно пройти больше времени, но сегодня уже заметно сокращение числа припаркованных автомобилей на 30%. В Центральном районе теперь проще найти свободное место для машины, чем это было раньше.
Ранее появлялись сообщения, что стоимость на пустующих стоянках снижать не планируют, несмотря на сокращение спроса. Власти подчеркивают, что новые правила позволили добиться значительного увеличения доступности центра для автомобилистов.