Попытка украсть бензин обернулась пожаром: в Петербурге инспектор ГАИ сжёг служебные BMW

В Выборгском районе Санкт-Петербурга следственные органы начали уголовное производство в отношении сотрудника отдельного спецбатальона дорожно-патрульной службы.
Капитана подозревают в превышении служебных полномочий и присвоении бензина, сообщает 78.ru.
Сотрудник находился при исполнении и попытался переместить топливо из служебного транспортного средства в канистру, используя специальное оборудование.
В этот момент произошло короткое замыкание. Вспыхнувшие пары топлива привели к возгоранию прямо на территории батальона.
Пожар затронул две машины BMW пятой серии, которыми пользуются для сопровождения официальных лиц и высокопоставленных гостей.
Персонал гаража быстро вмешался и ликвидировал возгорание, однако ущерб оказался значительным. Капитана увольняют с работы.
Данный случай стал поводом для возбуждения уголовного дела.
