Городовой / Город / Попытка украсть бензин обернулась пожаром: в Петербурге инспектор ГАИ сжёг служебные BMW
Попытка украсть бензин обернулась пожаром: в Петербурге инспектор ГАИ сжёг служебные BMW

Опубликовано: 17 декабря 2025 03:00
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Рано утром на парковке здания отдельного батальона дорожно-патрульной службы произошёл инцидент.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга следственные органы начали уголовное производство в отношении сотрудника отдельного спецбатальона дорожно-патрульной службы.

Капитана подозревают в превышении служебных полномочий и присвоении бензина, сообщает 78.ru.

Сотрудник находился при исполнении и попытался переместить топливо из служебного транспортного средства в канистру, используя специальное оборудование.

В этот момент произошло короткое замыкание. Вспыхнувшие пары топлива привели к возгоранию прямо на территории батальона.

Пожар затронул две машины BMW пятой серии, которыми пользуются для сопровождения официальных лиц и высокопоставленных гостей.

Персонал гаража быстро вмешался и ликвидировал возгорание, однако ущерб оказался значительным. Капитана увольняют с работы.

Данный случай стал поводом для возбуждения уголовного дела.

Автор:
Юлия Аликова
Город
