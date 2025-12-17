Городовой / Город / Не один ковид: петербургские классы опустели из‑за вирусной троицы
Не один ковид: петербургские классы опустели из‑за вирусной троицы

Опубликовано: 17 декабря 2025 03:30
Global Look Press / Lantyukhov Sergey / news.ru

В Санкт-Петербурге 410 школьных классов не посещают занятия.

В Петербурге часть школьников вынуждена перейти на домашнее обучение, причиной чего стали случаи болезней — распространены COVID-19, острые респираторные инфекции и грипп.

По информации городского комитета по образованию, по состоянию на 16 декабря 2025 года учебные занятия прекращены в 410 классах и 41 детской группе, сообщает Neva.Today.

Ранее сообщалось, что занятия в 22 классах и двух дошкольных группах приостановлены. Учебный процесс прерывают, когда растет число заболевших среди учащихся.

Власти города периодически проводят оценку ситуации и принимают решения о необходимости ограничений.

Юлия Аликова
