Не один ковид: петербургские классы опустели из‑за вирусной троицы

В Петербурге часть школьников вынуждена перейти на домашнее обучение, причиной чего стали случаи болезней — распространены COVID-19, острые респираторные инфекции и грипп.
По информации городского комитета по образованию, по состоянию на 16 декабря 2025 года учебные занятия прекращены в 410 классах и 41 детской группе, сообщает Neva.Today.
Ранее сообщалось, что занятия в 22 классах и двух дошкольных группах приостановлены. Учебный процесс прерывают, когда растет число заболевших среди учащихся.
Власти города периодически проводят оценку ситуации и принимают решения о необходимости ограничений.