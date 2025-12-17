Городовой / Город / С горки — прямиком в реанимацию: катание на ватрушке закончилась для петербуржца госпитализацией
Опубликовано: 17 декабря 2025 04:00
Global Look Press / Svetlana Vozmilova

Человек, пострадавший в результате происшествия, доставлен в реанимацию и его состояние оценивается как тяжёлое.

В Елизаветинской больнице был зарегистрирован стотысячный пациент. Им стал первый человек, получивший серьёзные увечья во время катания на ватрушке. О происшествии рассказали в пресс-службе больницы.

У пострадавшего выявлены тяжёлые травмы груди и позвоночника, его состояние оценивается как тяжёлое, он находится в отделении реанимации.

Медики подчеркивают, что повреждения, полученные при подобных зимних развлечениях, часто бывают настолько серьёзными, что их можно приравнять к последствиям дорожно-транспортных происшествий. Нередко такие травмы заканчиваются инвалидностью для пациентов.

В последнее время в городе увеличилось количество подобных случаев, особенно на фоне популярности катаний на ватрушках.

Ранее в социальных сетях появлялись новости об открытии новой горки на одной из центральных площадей Петербурга.

Юлия Аликова
