О чем шепчет барахолка: 10 легенд Удельной, Сытного и Апраксина рынков Петербурга

Где купить кошку вместо кролика, а где угощают медовым пирожком?

Рынки Петербурга — это не просто места торговли, это настоящие хранилища историй, переживших бури, революции и лихие 90-е. Здесь перемешались товары, голоса, запахи и легенды, сплетаясь в неповторимую ткань городского бытия.

«Уделка» — второй в мире музей винила, или где найти «вещи-вестники» в Петербурге?

«Удельный рынок», или «Уделка», стихийно выросший в 1870-х годах у железнодорожной платформы, стал настоящим «музеем прошлого».

Здесь можно найти раритеты, словно из «бабушкиного сердца»: виниловые пластинки, значки, старинную посуду. Рынок занял второе место в мире по версии Forbes, став Меккой для коллекционеров и режиссеров.

Ходят слухи, что среди винтажных вещей встречаются «вещи-вестники» — приобретя которые, можно кардинально изменить свою жизнь.

«Рынок инженеров» и «город криминала»: Тайны Юноны и Апраксина Двора

Рынок «Юнона» в 80-х годах был центром сбора радиолюбителей, предлагавших детали и схемы. Постепенно он трансформировался в ярмарку техники и секонд-хенда.

Легенда гласит, что здесь можно получить «лекцию от маститого продавца» об истории компьютеров «Синклер» или телефонов с АОН.

«Апраксин двор» — «Апрашка» — с историей, уходящей в XVIII век, окутан легендами 90-х: контрабандой, драмами и криминальными историями.

Когда-то художник Чертков приобрел здесь «проклятый» портрет у Гоголя, что заслуживает целого сериала о мистических событиях.

От «Обжорного» до «Сытного»: Казни, Меншиков и медовые пирожки на старейшем рынке Петербурга

Старейший Сытный рынок, основанный в 1711 году, до революции носил название Обжорный. Это было место публичных казней, где звучали царские указы.

Здесь торговали салом, а у центральной площади продавали медовые пирожки, которые, по легенде, «насытили» Меншикова настолько, что рынок получил свое нынешнее название.

«Мрак и амбулаторная кухня» Кузнечного рынка: Погружение в прошлое без касс

Кузнечный рынок, начавший свою жизнь с НЭПом при Владимирском соборе, позже стал первым советским крытым базаром.

Его архитектура и сохранившийся дух эпохи создают ощущение «другого времени — времен свободы и обмена без касс».

«Птицы», «кошки» и «чрево Петербурга»: Легенды продуктовых рынков Северной столицы

На Садовой улице располагался целый ряд рынков: куриный, мучной, железный. Сегодня остались лишь легенды о культе «улицы рынков», где «знали толк в товаре».

Сенной рынок, народный рынок с мясными рядами и сладостями, был местом, где можно было «купить и кошку, выданную за кролика», и получить «лекции» под звуки народных перепалок.

А на Полюстровском рынке в 90-е годы продавали даже «живых животных — котов, птиц», там «искали себе питомца прямо на прилавке».

«Апраксин двор» же, некогда «чрево Петербурга», до сих пор хранит атмосферу «рынка-фильма» с контрабандистами и «лицами с темным прошлым».