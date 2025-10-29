Две новые станции до конца года: Беглов рассказал о планах открыть «Казаковскую» и «Путиловскую»

В Санкт-Петербурге до завершения 2025 года планируется открыть для пассажиров станции метро «Казаковская» и «Путиловская» на шестой линии.
Об этом на заседании городского законодательного собрания сообщил глава города Александр Беглов, когда представлял проект бюджета на 2026 год и следующие периоды.
В течение следующих трёх лет на продолжение строительства станций шестой линии предусмотрено 217 миллиардов рублей. На 2026 год из них выделяется 51 миллиард рублей.
Как отметил губернатор, «строительство подземки — самая сложная часть развития транспортной инфраструктуры города», а также добавил, что удалось «преодолеть кризисные проблемы в отрасли и начать работу по строительству новых станций».
Важным фактором ускорения работ глава города назвал внедрение новых горнопроходческих комплексов, которые изготовили по заказу Санкт-Петербурга на Обуховском заводе.
Благодаря этому процесс сооружения продвигается быстрее. Кроме того, власти планируют проводить реконструкцию и капитальный ремонт уже действующих станций.
По словам Александра Беглова, целый ряд станций метрополитена достиг предела эксплуатации. С 2026 по 2028 годы на обновление станций и создание Единого диспетчерского центра планируют выделить 11,8 миллиарда рублей.
В программу попадут наиболее нуждающиеся объекты, которые требуют ремонта и модернизации.
Ранее руководитель метрополитена Петербурга назвал причины сбоя, случившегося в метро 16 октября. Оказалось, что всему виной человеческий фактор.