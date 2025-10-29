Турецкая баня в Царском селе? Почему она никогда не видела раздетых императоров

На берегу Большого пруда, среди екатерининских лип и аллей, неожиданно вырастает восточная мечеть. Белые стены, золотой купол, минарет с полумесяцем — и тишина, будто с другой стороны моря.
Но это не мечеть, а Турецкая баня — последняя постройка Екатерининского парка, возведённая в 1850-х годах по распоряжению Николая I. Не для отдыха, а как напоминание о победе России в Русско-турецкой войне 1828–1829 годов.
Турецкий павильон построил итальянец
Проект поручили Ипполиту Монигетти — мастеру, который умел соединять замысел и смысл. Он создал павильон в виде мечети, будто обращённый к югу, к тем землям, где недавно гремели пушки.
Внутри — лепнина, золото, мозаики и мраморные чаши фонтанов, вывезенные из дворца султана в Адрианополе (ныне Эдирне). Эти колонны и панели были трофеями той войны — памятью, превращённой в искусство.
Архитектура павильона не случайна: восточные формы и привезённые детали напоминали не столько о триумфе, сколько о возвращённом мире. В ясную погоду купол сияет, отражаясь в воде, — и кажется, будто это мираж победы, ставший миром.
Забвение и возрождение
После революции Турецкая баня потеряла своё предназначение: двери заколотили, интерьер потускнел.
В годы войны здание сильно пострадало, а в послевоенные десятилетия здесь открыли лодочную станцию — в стенах, где когда-то стояли мраморные фонтаны, хранили вёсла и спасательные круги.
Лишь в 2000-х павильон вернули к жизни: реставраторы восстановили купол, орнаменты и каскадный фонтан. Сегодня он снова отражается в воде, как и полтора века назад — странный, прекрасный и немного грустный мираж на северном берегу.