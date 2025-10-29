Городовой / Город / Развязка близка: прокуратура завершила предварительное расследование дела Чекалиных
Развязка близка: прокуратура завершила предварительное расследование дела Чекалиных

Опубликовано: 29 октября 2025 21:54
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Их подозревают в переводе денежных средств на счета иностранных организаций с применением поддельных документов в особо крупном размере.

Материалы по делу Валерии и Артёма Чекалиных направлены в прокуратуру Новомосковского и Троицкого АО для возможного утверждения обвинительного заключения.

Как сообщили в прокуратуре Москвы, в отношении супругов завершено предварительное следствие. Основной повод — подозрение в осуществлении валютных операций по переводу крупных денежных средств за границу с применением поддельных документов.

В ходе расследования установлено, что с осени 2021 года до февраля 2022 года обвиняемые Чекалины совместно с другими лицами перечислили нерезиденту свыше 251,6 миллиона рублей.

Помимо них, к ответственности привлекается и другой фигурант, ранее согласившийся на сотрудничество со следствием в рамках досудебного соглашения.

Его дело также передано в надзорное ведомство вместе с обвинительным заключением.

Ранее стало известно о решении суда о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста для блогера Лерчек (по паспорту Валерия Чекалина) и её бывшего супруга Артёма Чекалина до 26 ноября.

Автор:
Юлия Аликова
Город
