В Петербурге есть кот, которому доверяют желания — но взрослым к нему нельзя

Опубликовано: 28 декабря 2025 09:15
Котёнок
Городовой ру

Он не привлекает внимания, но у него есть свои правила.

У входа в арт-кафе "Республика кошек" на улице Якубовича стоит крошечная бронзовая фигурка котёнка. Его легко пройти мимо: высота скульптуры — всего около 15 сантиметров. Но именно эта незаметность и делает Фунтика частью городского пространства, а не парадным памятником.

Бронзовый, но не бездомный

Котёнок Фунтик — одна из самых маленьких городских скульптур Петербурга. Установленна она была в 2013 году ко Всемирному дню петербургских домашних животных. Автор работы — скульптор Семён Платонов, а идею предложил историк Сергей Лебедев, известный по "кошачьим" памятникам на Малой Садовой.

Детские желания — по особым правилам

Считается, что Фунтик исполняет желания, но только детские. Чтобы мечта сбылась, котёнка нужно погладить или обнять. Взрослым, по негласному городскому правилу, участвовать в этом ритуале не положено — Фунтик работает исключительно с детской аудиторией.

Кошачье окружение

Фунтик появился не случайно именно здесь. Рядом находится "Республика кошек" — кафе-музей с десятками живых усатых обитателей. Неподалёку можно встретить и другого бронзового кота — Василия. Так у петербургского «кошачьего бестиария» появился самый младший и самый скромный участник.

Прототип с реальной судьбой

У Фунтика был реальный прототип — бездомная чёрно-белая кошечка Маша. Некоторое время она жила в мастерской скульптора, а затем обрела дом. В отличие от своего бронзового двойника, Маша вполне удачно встроилась в обычную кошачью жизнь.

Автор:
Елизавета Астахова
 Проверено редакцией
Город
