Городовой / Город / Остров у Петербурга, куда десятилетиями нельзя было ступить: почему Большой Тютерс называли островом смерти
Остров у Петербурга, куда десятилетиями нельзя было ступить: почему Большой Тютерс называли островом смерти

Опубликовано: 28 декабря 2025 10:15
Мины вместо троп
Городовой ру

В центре Финского залива есть остров, который десятилетиями был ближе к легенде, чем к реальному месту.

Большой Тютерс — небольшой остров в центре Финского залива, о существовании которого многие знают лишь по названию. Его также называют "остров смерти". И это не метафора.

Камень посреди залива

С суши Большой Тютерс выглядит почти безобидно: гранитная скала площадью чуть больше восьми квадратных километров, покрытая мхами, соснами и валунами. Здесь нет постоянных жителей — только маяк и обслуживающий его персонал. Но именно изоляция и стратегическое положение сделали остров опасным на десятилетия.

Во время Второй мировой войны район вокруг Тютерса оказался частью одного из крупнейших минных заграждений Финского залива. Немецкие войска, покидая остров, заминировали его особенно плотно. После войны сюда неоднократно отправляли сапёров, но разминирование оказывалось слишком сложным и рискованным. Так остров на долгие годы остался закрытым — буквально нашпигованным взрывчаткой.

Почему его называли "островом смерти"

Название закрепилось не из-за боёв, а из-за последствий войны. Здесь гибли не солдаты, а те, кто пытался вернуться: рыбаки, военные, исследователи. Мины лежали в земле, в воде, среди камней. Даже спустя десятилетия остров оставался смертельно опасным.

Только в XXI веке

Лишь в 2005 году удалось провести масштабное и по-настоящему успешное разминирование. Российские и шведские сапёры обезвредили более тридцати тысяч взрывоопасных предметов. Это не сделало Тютерс туристическим местом, но вернуло его на карту — уже не как запретную зону, а как тяжёлое напоминание о войне.

Автор:
Елизавета Астахова
 Проверено редакцией
